Укргазвидобування долучилося до Глобального договору ООН

Обновлено: Февраль 04, 2020. Тэги: ,

Укргазвидобування долучилося до Глобального договору ООН

Ініціатива об’єднує бізнес по всьому світу довкола вирішення найважливіших викликів сучасності: захисту прав людини, охорони довкілля, боротьби з корупцією, якісної освіти тощо.

Приєднання до ініціативи означає, що Укргазвидобування поділяє глобальні цілі сталого розвитку й зобов’язується керуватися ними у своїй роботі, пише пресслужба Укргазвидобування.

«Як одна із найбільших промислових компаній України, ми усвідомлюємо свою роль у розвитку регіонів і всієї країни. Ми маємо амбітну мету – у найближчі три роки створити в компанії потужну систему корпоративної соціальної відповідальності. Долучення до Глобального договору – це доступ до міжнародного майданчика для розвитку партнерських відносин із громадянським суспільством, державними та неурядовими організаціями. Це також можливість переймати найкращі практики й залучати додаткові ресурси для досягнення нашої мети», – зазначив директор з інтегрованого газового бізнесу Нафтогазу України Андрій Фаворов.

Згідно з правилами Глобального договору, Укргазвидобування щорічно звітуватиме про свої дії щодо реалізації програм і проєктів зі сталого розвитку.

Укргазвидобування є одним із найбільших платників податків в Україні. У 2019 році компанія перерахувала в місцеві бюджети 1,16 млрд грн рентних платежів, які були спрямовані на розвиток регіонів.

Укргазвидобування впровадило та керується у своїй діяльності екологічною політикою, політикою у сфері охорони праці, комплаєнс-політикою, Кодексом корпоративної етики, іншими політиками і регламентами.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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