Укргазвидобування долучилося до Глобального договору ООН

Ініціатива об’єднує бізнес по всьому світу довкола вирішення найважливіших викликів сучасності: захисту прав людини, охорони довкілля, боротьби з корупцією, якісної освіти тощо.

Приєднання до ініціативи означає, що Укргазвидобування поділяє глобальні цілі сталого розвитку й зобов’язується керуватися ними у своїй роботі, пише пресслужба Укргазвидобування.

«Як одна із найбільших промислових компаній України, ми усвідомлюємо свою роль у розвитку регіонів і всієї країни. Ми маємо амбітну мету – у найближчі три роки створити в компанії потужну систему корпоративної соціальної відповідальності. Долучення до Глобального договору – це доступ до міжнародного майданчика для розвитку партнерських відносин із громадянським суспільством, державними та неурядовими організаціями. Це також можливість переймати найкращі практики й залучати додаткові ресурси для досягнення нашої мети», – зазначив директор з інтегрованого газового бізнесу Нафтогазу України Андрій Фаворов.

Згідно з правилами Глобального договору, Укргазвидобування щорічно звітуватиме про свої дії щодо реалізації програм і проєктів зі сталого розвитку.

Укргазвидобування є одним із найбільших платників податків в Україні. У 2019 році компанія перерахувала в місцеві бюджети 1,16 млрд грн рентних платежів, які були спрямовані на розвиток регіонів.

Укргазвидобування впровадило та керується у своїй діяльності екологічною політикою, політикою у сфері охорони праці, комплаєнс-політикою, Кодексом корпоративної етики, іншими політиками і регламентами.