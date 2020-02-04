Уряд створить сайт з інформацією про структуру тарифів на газ по окремим регіонам

Обновлено: Февраль 04, 2020. Тэги: , , ,

Уряд створить сайт з інформацією про структуру тарифів на газ по окремим регіонам

Уряд запустить сайт на якому буде відображена структура тарифів на газ у різних містах України, бо місцева влада не інформує своїх громадян. 

Про це заявила заступниця керівника Офісу Президента Юлія Ковалів в ефірі ток-шоу “Свобода слова”.

“Я колись працювала в регуляторі, тому скажу вам відверто, що половина керівників цих теплових компаній фактично є безгосподарними… Це велике питання, яке в першу чергу має контролювати місцева влада, адже у нас понад 90% всіх комунальних підприємств, їхніми власниками є місцева влада”, — заявила заступниця керівника ОП.

На думку Ковалів, якщо місцева влада не є відповідальною і не може пояснити жителям конкретних міст, чому розмір платіжки саме такий, тоді Уряд України покаже це створивши сайт.

“До кінця місяця у нас буде окремий веб-сайт, де по кожному місту буде видно, яка структура тарифу, по скільки ця компанія купує газ, яка знижка буде надаватись по кожному місту. І не інакше як ми з вами, кожен з нас, який отримує платіжку (за газ), повинен контролювати, а чи ефективно ці гроші витрачаються”, — наголосила Ковалів.

Читайте в «Терміналі», ціни у платіжках за газ, яку отримуватимуть українці у січні і лютому, будуть значно нижчими, ніж взимку минулого року.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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