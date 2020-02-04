Уряд створить сайт з інформацією про структуру тарифів на газ по окремим регіонам

Уряд запустить сайт на якому буде відображена структура тарифів на газ у різних містах України, бо місцева влада не інформує своїх громадян.

Про це заявила заступниця керівника Офісу Президента Юлія Ковалів в ефірі ток-шоу “Свобода слова”.

“Я колись працювала в регуляторі, тому скажу вам відверто, що половина керівників цих теплових компаній фактично є безгосподарними… Це велике питання, яке в першу чергу має контролювати місцева влада, адже у нас понад 90% всіх комунальних підприємств, їхніми власниками є місцева влада”, — заявила заступниця керівника ОП.

На думку Ковалів, якщо місцева влада не є відповідальною і не може пояснити жителям конкретних міст, чому розмір платіжки саме такий, тоді Уряд України покаже це створивши сайт.

“До кінця місяця у нас буде окремий веб-сайт, де по кожному місту буде видно, яка структура тарифу, по скільки ця компанія купує газ, яка знижка буде надаватись по кожному місту. І не інакше як ми з вами, кожен з нас, який отримує платіжку (за газ), повинен контролювати, а чи ефективно ці гроші витрачаються”, — наголосила Ковалів.

Читайте в «Терміналі», ціни у платіжках за газ, яку отримуватимуть українці у січні і лютому, будуть значно нижчими, ніж взимку минулого року.

