163 млн грн спрямовано на зарплату шахтарям — Мінекоенерго

Державна казначейська служба України перерахувала 163 млн грн, які будуть спрямовані на забезпечення оплати праці шахтарів та внесення обов’язкових платежів, пов’язаних з виплатою заробітної плати.
Про це йдеться на сайті уряду.
Гроші будуть перераховані на підприємства: ДП «Шахта ім. М.С. Сургая», ДП «Шахтоуправління», «Південнодонбаське No1», ДП «Мирноградвугілля», ДП «Селидіввугілля», ДП «Торецьквугілля», ДП «Первомайськвугілля», ПАТ «Лисичанськвугілля», ДП «Львіввугілля», ДП «Волиньвугілля».
Для Міністерства енергетики та захисту довкілля питання виплати зарплат шахтарям одне з ключових. Так, відповідно до витягу з розпису асигнувань загального фонду Державного бюджету на 2020 рік, затвердженого Міністром фінансів України 13.12.2019, за бюджетною програмою «Реструктуризація вугільної галузі» за КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» передбачено 1 962 746,1 тис. грн, які планується спрямувати на виплату заробітної плати та погашення заборгованості з неї.
Гірники отримають гроші найближчим часом.
Раніше «Термінал» писав, витрати на зарплати шахтарів будуть профінансовані в повному обсязі.