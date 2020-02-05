163 млн грн спрямовано на зарплату шахтарям — Мінекоенерго

Обновлено: Февраль 05, 2020. Тэги: , ,

163 млн грн спрямовано на зарплату шахтарям — Мінекоенерго

 Державна казначейська служба України перерахувала 163 млн грн, які будуть спрямовані на забезпечення оплати праці шахтарів та внесення обов’язкових платежів, пов’язаних з виплатою заробітної плати.

Про це йдеться на сайті уряду.

Гроші будуть перераховані на підприємства: ДП «Шахта ім. М.С. Сургая», ДП «Шахтоуправління», «Південнодонбаське No1», ДП «Мирноградвугілля», ДП «Селидіввугілля», ДП «Торецьквугілля», ДП «Первомайськвугілля», ПАТ «Лисичанськвугілля», ДП «Львіввугілля», ДП «Волиньвугілля».

Для Міністерства енергетики та захисту довкілля питання виплати зарплат шахтарям одне з ключових. Так, відповідно до витягу з розпису асигнувань загального фонду Державного бюджету на 2020 рік, затвердженого Міністром фінансів України 13.12.2019, за бюджетною програмою «Реструктуризація вугільної галузі» за КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» передбачено 1 962 746,1 тис. грн, які планується спрямувати на виплату заробітної плати та погашення заборгованості з неї.

Гірники отримають гроші найближчим часом.

Раніше «Термінал» писав, витрати на зарплати шахтарів будуть профінансовані в повному обсязі.

 

 

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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