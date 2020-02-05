2020-02-05: Мировые цены на нефть в коррекции

Обновлено: Февраль 05, 2020. Тэги: , , , , , , , , , ,

2020-02-05: Мировые цены на нефть в коррекции

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле в среду утром изменились в цене до 54,46 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания состоянию на 8:07, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,93%.

При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 50,00 доллара за баррель, прибавив 0,79%.

Цены на нефть поднимаются в среду на сигналах перепроданности рынка после падения более чем на 20% с январского пика, пишет «Investing.com».

Индекс относительной силы (relative strength index, RSI) для WTI, оценивающий, насколько быстрым является рост или падение цен, в среду опустился ниже до 30 пунктов, что является сигналом перепроданности рынка.

Рынок падает на опасениях снижения спроса на нефть в связи с распространением коронавируса в Китае. BP (LON:BP) ожидает, что сокращение глобального спроса на нефть в 2020 году может составить от 300 тыс. до 500 тыс. баррелей в сутки (б/с). По оценкам ОПЕК, падение спроса составит порядка 400 тыс. б/с.

Тем временем, данные Американского института нефти (API) показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,18 млн баррелей. Официальная статистика по запасам будет обнародована министерством энергетики США в среду в 18:30 мск.

В центре внимания трейдеров заседание технического комитета по мониторингу договоренностей ОПЕК+ (JTC), которое продолжится в среду. По итогам этого заседания будет приниматься решение о том, нужно ли собирать внеочередную встречу министров всех стран-участников ОПЕК+ либо только министров мониторингового комитета (JMMC), который возглавляют лидеры союза — Россия и Саудовская Аравия.

Во вторник агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на делегатов заседания, что Саудовская Аравия настаивает на дополнительном сокращении нефтедобычи на 500 тыс. б/с.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:45 мск составляет $54,55 за баррель, что на $0,59 (1,09%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник фьючерсы снизились в цене на $0,49 (0,9%), до $53,96 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,47 (0,97%) — до $50,08 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $49,61 за баррель, опустившись на $0,5 (1%) по сравнению с предыдущей сессией.

Падение цен WTI и Brent с пикового уровня, зафиксированного 6 января, превысило 20%, что указывает на «медвежий» тренд.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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