2020-02-05: Хмельницкая область лидирует в снижении цен на СУГ

5 февраля 2020г розничные цены на автомобильное топливо изменялись разнонаправленно. Наибольший темп понижения цены зафиксировали в Хмельницкой области в сегменте сжиженного углеводородного газа (СУГ).

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости СУГ на АЗС Хмельницкая область заняла 3 место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый СУГ продается в Черниговской (11,79 грн/л), Житомирской (11,83 грн/л) и Хмельницкой (11,85 грн/л) областях.

Понижение средней розничной цены на СУГ в Хмельницкой области за день составило 0,16 грн/л, что является самым большим снижением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 11,85 грн/л.

Динамика средних розничных цен на СУГ в Хмельницкой области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 0,46 грн ниже наибольшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была с 6 по 15 января и составляла 12,31 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться СУГ водители региона могли на заправках таких брендов:

Авантаж 7 (11.05)

SUN OIL (11.39)

Укрнафта (11.72)

PRIME (11.5)

ОЛАС (11.65)

ANP (11.75)

ЛАН (11.8)

БРСМ-Нафта (11.79)

UPG (12.2)

Пропан-Сервис (12.3)

Розничные цены на сжиженный газ на заправках Хмельницкой области колебались в диапазоне от минимальных 11,05 грн/л. до максимальных 12,89 грн/л.