Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам

Президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился, что российские компании настаивают на премиях к цене на нефть для республики, хотя западным потребителям продают без нее.

Об этом сообщает «РИА Новости».

«Что мы просим сейчас от россиян? Они там в позу ставили и нас на колени пытаются поставить… Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть, налоговым маневром заменили, дурачков нашли, продайте нам по мировым ценам», — приводит слова главы государства агентство Sputnik Беларусь.

Он отметил, что «старший брат» не должен так относиться к «самому близкому народу». Лукашенко добавил, что Беларусь готова сотрудничать с Россией на честной и прозрачной основе.

«Не просим ничего дополнительно к тому, как они работают на Западе. Сегодня 127 долларов за тысячу кубометров газа предложили. Спотовые цены в Европе — до 100 долларов газ стоит. Мы же тоже видим, что в мире происходит, и считать умеем. Поэтому не надо кричать, что вы нас кормите», — добавил он.

«На фоне нефтегазовых споров Лукашенко неоднократно заявлял, что Беларусь активно ищет альтернативные источники поставок. В частности, на прошлой неделе глава государства рассказал о переговорах с США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Сообщалось, что Минск уже получил первую партию нефти из Норвегии.

При этом Лукашенко подчеркивал, что Беларусь не отказывается от российской нефти, но стремится таким образом диверсифицировать поставки.

«Терминал» писал, Минск и Москва не договорились о размере увеличения тарифа на транзит по территории Беларуси российской нефти, поэтому он вырастет с 1 февраля более чем на 6% в соответствии с ранее утвержденной сторонами методикой. Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович.