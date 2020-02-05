НКРЕКП схвалила рішення про підвищення тарифів на централізоване водопостачання

Обновлено: Февраль 05, 2020. Тэги: ,

НКРЕКП схвалила рішення про підвищення тарифів на централізоване водопостачання

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила рішення про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для 43 підприємств.

Відповідні матеріали до засідання, яке відбулося 4 лютого 2020 року, оприлюднені на сайті НКРЕКП.

Як випливає з матеріалів, підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення відбудеться практично в усіх регіонах України, для 43 підприємств, відповідно до поданих ними заяв.

При цьому тарифи на водопостачання, залежно від регіону, зростуть на 15-20% .

Зокрема, в Києві тарифи підвищаться на 13,6% до 11,2 грн за 1 кубометр (без ПДВ), на водовідведення — на 6,3% до 7,96 грн за 1 кубометр (без ПДВ).

Як стверджують у своїх заявах ліцензіанти, оскільки ціни на паливно-мастильні матеріали, реагенти, електрику мають тенденцію до постійного зростання, ці фактори призводять до погіршення фінансово-економічного стану підприємств водопостачання. Необхідність підвищення тарифів пояснюють також збільшенням рівня мінімальних соціальних гарантій для розрахунку рівня зарплат працівникам цих підприємств.

До заяв ліцензіантів також додані звернення місцевих рад, в яких повідомляється про підтримку необхідності приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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