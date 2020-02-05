Облради більше не погоджуватимуть дозволи на користування надрами

Кабінет міністрів скасував необхідність погодження обласними радами надання інвесторам у користування родовищ корисних копалин загальнодержавного значення.

Як повідомив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук у Тelegram, відповідне рішення прийнято на засіданні уряду 5 лютого.

«Ліквідували корупційну складову в галузі видобування. Це значно сприятиме залученню інвестицій. Ми скасували погодження облрадами надання родовищ корисних копалин загальнодержавного значення. Адже насправді облради часто відмовляли інвесторам, зокрема державним компаніям, через корупційні мотиви», — написав Гончарук.

Також він додав, що уряд ухвалив постанову про прискорення електронних аукціонів надрокористувача.

«При цьому копалини місцевого значення залишаються у віданні сільських, селищних, міських і районних рад та ОТГ. Відтепер інвестори зможуть планувати свою діяльність завчасно. Уряд дозволив резервування земельної ділянки ще до виставлення її на аукціон», — зауважив Гончарук.

Глава уряду наголосив, що надра будуть джерелом доходу для бюджету, а також нових робочих місць та енергетичної безпеки України.