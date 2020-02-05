Облради більше не погоджуватимуть дозволи на користування надрами

Обновлено: Февраль 05, 2020. Тэги: , ,

Облради більше не погоджуватимуть дозволи на користування надрами

Кабінет міністрів скасував необхідність погодження обласними радами надання інвесторам у користування родовищ корисних копалин загальнодержавного значення.

Як повідомив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук у Тelegram, відповідне рішення прийнято на засіданні уряду 5 лютого.

«Ліквідували корупційну складову в галузі видобування. Це значно сприятиме залученню інвестицій. Ми скасували погодження облрадами надання родовищ корисних копалин загальнодержавного значення. Адже насправді облради часто відмовляли інвесторам, зокрема державним компаніям, через корупційні мотиви», — написав Гончарук.

Також він додав, що уряд ухвалив постанову про прискорення електронних аукціонів надрокористувача.

«При цьому копалини місцевого значення залишаються у віданні сільських, селищних, міських і районних рад та ОТГ. Відтепер інвестори зможуть планувати свою діяльність завчасно. Уряд дозволив резервування земельної ділянки ще до виставлення її на аукціон», — зауважив Гончарук.

Глава уряду наголосив, що надра будуть джерелом доходу для бюджету, а також нових робочих місць та енергетичної безпеки України.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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