Помпео обсудил работу МАГАТЭ в Иране с главой организации

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил наблюдение за атомными объектами Ирана с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Вашингтоне.

Об этом говорится в распространенном в среду заявлении официального представителя госдепартамента Морган Ортагус.

«Госсекретарь Помпео и генеральный директор Гросси обсудили работу по мониторингу МАГАТЭ в Иране, ядерную безопасность и важное значение МАГАТЭ для интересов США в сфере безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани в разговоре с главой дипломатии ЕС Жозефом Боррелем не исключил, что Тегеран может пересмотреть сотрудничество с МАГАТЭ в случае возникновения «новых обстоятельств».

В 2015 году «шестерка» (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, в начале января перейдя к «последнему» пятому отказу выполнять положения соглашения.

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