Помпео обсудил работу МАГАТЭ в Иране с главой организации

Обновлено: Февраль 05, 2020. Тэги: , , ,

Помпео обсудил работу МАГАТЭ в Иране с главой организации

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил наблюдение за атомными объектами Ирана с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Вашингтоне.

Об этом говорится в распространенном в среду заявлении официального представителя госдепартамента Морган Ортагус.

«Госсекретарь Помпео и генеральный директор Гросси обсудили работу по мониторингу МАГАТЭ в Иране, ядерную безопасность и важное значение МАГАТЭ для интересов США в сфере безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани в разговоре с главой дипломатии ЕС Жозефом Боррелем не исключил, что Тегеран может пересмотреть сотрудничество с МАГАТЭ в случае возникновения «новых обстоятельств».

В 2015 году «шестерка» (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, в начале января перейдя к «последнему» пятому отказу выполнять положения соглашения.

Читайте в «Терминале», Иран пригрозил пересмотреть сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), если давление со стороны Европейского Союза будет расти.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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