Правительство предлагает ВР полностью запретить приватизацию «Энергоатома», «Укрэнерго», Укргидроэнерго» и МГУ

Обновлено: Февраль 05, 2020. Тэги: , , , ,

Правительство предлагает ВР полностью запретить приватизацию «Энергоатома», «Укрэнерго», Укргидроэнерго» и МГУ

Перечень энергетических объектов, 100% доли корпоративных прав в которых должно, согласно законопроекту №2831, сохраняться за государством, включает в себя НАЭК «Энергоатом», ЧАО «Укргидроэнерго», НЭК «Укрэнерго», а также АО «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ).


Соответствующий список обнародован на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В список полностью запрещенных к приватизации объектов также предлагается включить ГП «Оператор рынка» и ГП «Гарантированный покупатель», которые в 2019 году были созданы Кабинетом министров с целью обеспечения работы нового рынка электрической энергии. Кроме того, в перечень вошли предприятия, связанные с атомной энергетикой и обращением с радиоактивными отходами: ГСП «Объединение «Радон», ГСП «Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами», ГСП «Чернобыльская АЭС», ГП «Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности» и др.

Как отмечается на сайте Министерства развития экономики, правительственный законопроект предусматривает три группы запрещенных к приватизации объектов. В первой – акционерные общества, в уставном капитале которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, не может быть менее 50% + 1 акция и не подлежит приватизации. Во второй – акционерные общества, в которых доля принадлежащих государству корпоративных прав составляет 100%, в третей – объекты культуры и спорта.

При этом ПАО «Укрнафта», АО «Укргазвыдобування», АО «Укртранснафта», АО «Укртрансгаз», АО «Черноморнефтегаз» ни в одном из обозначенных перечней не фигурируют.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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