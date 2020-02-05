Правительство предлагает ВР полностью запретить приватизацию «Энергоатома», «Укрэнерго», Укргидроэнерго» и МГУ

Перечень энергетических объектов, 100% доли корпоративных прав в которых должно, согласно законопроекту №2831, сохраняться за государством, включает в себя НАЭК «Энергоатом», ЧАО «Укргидроэнерго», НЭК «Укрэнерго», а также АО «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ).



Соответствующий список обнародован на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В список полностью запрещенных к приватизации объектов также предлагается включить ГП «Оператор рынка» и ГП «Гарантированный покупатель», которые в 2019 году были созданы Кабинетом министров с целью обеспечения работы нового рынка электрической энергии. Кроме того, в перечень вошли предприятия, связанные с атомной энергетикой и обращением с радиоактивными отходами: ГСП «Объединение «Радон», ГСП «Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами», ГСП «Чернобыльская АЭС», ГП «Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности» и др.

Как отмечается на сайте Министерства развития экономики, правительственный законопроект предусматривает три группы запрещенных к приватизации объектов. В первой – акционерные общества, в уставном капитале которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, не может быть менее 50% + 1 акция и не подлежит приватизации. Во второй – акционерные общества, в которых доля принадлежащих государству корпоративных прав составляет 100%, в третей – объекты культуры и спорта.

При этом ПАО «Укрнафта», АО «Укргазвыдобування», АО «Укртранснафта», АО «Укртрансгаз», АО «Черноморнефтегаз» ни в одном из обозначенных перечней не фигурируют.