Розділення тарифу не вплине на сукупну вартість платіжки за газ — Гончарук

Обновлено: Февраль 05, 2020. Тэги: , , ,

Розділення тарифу не вплине на сукупну вартість платіжки за газ — Гончарук

У січні українці отримали дві платіжки – окремо за газ і окремо за його транспортування, але це не вплине на сукупну вартість платежу.

Про це написав Прем’єр-міністр Олексій Гончарук у Telegram-каналі.

«Наразі сплату за транспортування відокремили, щоби в разі потреби була можливість вільно змінювати постачальника. А це — європейські правила ринку та боротьба з монополіями», — наголосив Гончарук.

За його словами, незважаючи на розділення тарифу на дві частини, сукупна вартість двох платіжок (на газ і транспортування), які надійшли українцям у січні, все одно менша, ніж торік в одній платіжці.

«У грудні вартість платіжок перерахували в 21 області України, знизивши її до 30%. Це стало можливим завдяки механізму, який уряд надав підприємствам-теплокомуненерго для здійснення відповідного перерахунку», — нагадав Прем’єр.

Водночас він зазначив, що оплата платіжок за транспортування газу тими українцями, які газ не використовують, буде мінімальна. Наприклад, вартість розподілу газу на приготування їжі становитиме 2.8 грн.

«Уряд звернеться до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з пропозицією затвердити мінімальну оплату за відсутності споживання газу», — наголосив Гончарук і додав, що КМУ запропонує забезпечити одночасне надходження цих двох платіжок, аби українцям було зручніше сплачувати за спожиті послуги.

Водночас він запевнив, що у лютому Міністерство соціальної політики автоматично нарахує субсидії та пільги за відокремлену послугу з розподілу природного газу за січень і лютий 2020-го року, тому громадянам не потрібно додатково звертатися за цим.
Раніше «Термінал» писав, рішення Кабінету міністрів, яке надало можливість теплогенеруючим підприємствам знижувати чинні тарифи на тепло залежно від ринкових цін на газ, дозволяє вже зараз знизити суми в платіжках за комунальні послуги українців на 30%. 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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