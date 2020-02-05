Розділення тарифу не вплине на сукупну вартість платіжки за газ — Гончарук

У січні українці отримали дві платіжки – окремо за газ і окремо за його транспортування, але це не вплине на сукупну вартість платежу.
Про це написав Прем’єр-міністр Олексій Гончарук у Telegram-каналі.
«Наразі сплату за транспортування відокремили, щоби в разі потреби була можливість вільно змінювати постачальника. А це — європейські правила ринку та боротьба з монополіями», — наголосив Гончарук.
За його словами, незважаючи на розділення тарифу на дві частини, сукупна вартість двох платіжок (на газ і транспортування), які надійшли українцям у січні, все одно менша, ніж торік в одній платіжці.
«У грудні вартість платіжок перерахували в 21 області України, знизивши її до 30%. Це стало можливим завдяки механізму, який уряд надав підприємствам-теплокомуненерго для здійснення відповідного перерахунку», — нагадав Прем’єр.
«Уряд звернеться до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з пропозицією затвердити мінімальну оплату за відсутності споживання газу», — наголосив Гончарук і додав, що КМУ запропонує забезпечити одночасне надходження цих двох платіжок, аби українцям було зручніше сплачувати за спожиті послуги.