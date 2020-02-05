Україна має значний потенціал для розвитку біоенергетичних проектів

Стан та перспективи розвитку біоенергетики обговорили учасники відкритих Загальних зборів Біоенергетичної асоціації України (БАУ).

Про важливість біоенергетики для зменшення енергозалежності країни та громад, а також про партнерство із БАУ повідомив Ю. Шафаренко, директор Департаменту відновлюваних джерел енергії Держенергоефективності, пише пресслужба відомства.

Біоенергетичні проекти – котельні на біомасі, біоТЕЦ, біогазові установки тощо – дозволяють генерувати енергію, використовуючи місцеві види палива та зменшуючи залежність від традиційних викопних джерел енергії.

«Ми маємо всі ресурси для розвитку такого напряму. Якщо задіяти близько 37% відходів сільського господарства для виробництва енергії, то можна замістити в еквіваленті до 9 млрд м3 газу у рік. Це близько третини газових потреб України», — прокоментував Ю. Шафаренко.

«Також можна вирощувати енергокультури на близько 4 млн га малородучих земель та заміщувати в еквіваленті до 20 млрд м3 газу у рік, — зауважив Ю. Шафаренко. – Поступово розвивається сфера генерації біогазу як на агровідходах, так і на сміттєзвалищах. Досі невикористаним є потенціал виробництва біометану».

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