Укртрансгаз звернувся до РНБО через арешт усіх рахунків та активів підприємства

Про це повідомила пресслужба компанії.
«Укртрансгаз звернувся до РНБО з приводу арештів всіх рахунків та активів підприємства. Це унеможливлює роботу компанії та ставить під загрозу безпечне функціонування газотранспортної системи. Арешти всіх рахунків підприємства, його рухомого та нерухомого майна ставлять під загрозу забезпечення надійного функціонування підземних газосховищ в розпал опалювального сезону», — йдеться в повідомленні.
У компанії заявляють, що наразі найбільш масштабною є вимога 2 336 млн грн на користь ТОВ «Фінансова компанія «Фін – Інвест». Укртрансгаз розцінює судове рішення, за яким відкрито виконавче провадження, як неправомірне.