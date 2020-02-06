2020-02-06: Мировые цены на нефть в коррекции

Обновлено: Февраль 06, 2020. Тэги: , , , , , , , , , ,

2020-02-06: Мировые цены на нефть в коррекции

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле в четверг утром изменились в цене до 56,49 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 2,19%.

При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 52,10 доллара за баррель, прибавив 2,66%.

Нефть продолжает уверенный рост на ожиданиях действий ОПЕК+
Цены на нефть эталонных марок в четверг продолжают сильный подъем на ожиданиях действий ОПЕК+, несмотря на повышение запасов в США, пишет «Investing.com».

Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:14 мск подорожали на $1,11 (на 2,01%) — до $56,39 за баррель. В среду их цена выросла на $1,32 (на 2,45%), составив на закрытие $55,28 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром поднимаются на $1,27 (на 2,50%) — до $52,02 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена поднялась на $1,14 (на 2,3%, максимальный скачок с 3 января), завершив день на отметке $50,75 за баррель.

Технический комитет ОПЕК+ продолжит работу в четверг, не сумев завершить ее в запланированные два дня, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией. Из-за вспышки коронавируса в Китае, вызвавшего падение цен на нефть на ожиданиях более низкого спроса, технический комитет по мониторингу договоренностей ОПЕК+ собрался на внеплановое заседание во вторник и в среду.

После техкомитета будет приниматься решение, нужно ли собирать внеочередную встречу министров всех стран-участников ОПЕК+ либо только министров мониторингового комитета, который возглавляют лидеры союза — Россия и Саудовская Аравия.

Согласно опубликованным в среду данным министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 3,36 млн баррелей, в то время как бензина — сократились на 91 тыс. баррелей, дистиллятов — на 1,512 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали менее значительное увеличение резервов нефти — на 3 млн баррелей.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в четверг выросла на 2,3% — до 408,1 юаня за баррель.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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