2020-02-06: В мелком опте отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро

06 февраля 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.13% (-3 коп/л) до 20.38 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.17% (-4 коп/л) до 21.26 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.27% (-6 коп/л) до 20.54 грн/л.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 20.38 -0.13 -1.80 -2.05 Бензин А-95 евро 21.26 -0.17 -1.46 -1.33 Дизельное топливо евро 20.54 -0.27 -1.32 -2.48

Для справки :

Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.

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