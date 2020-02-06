Донбассэнерго проведет открытое обсуждение пересмотра тарифа на производство теплоэнергии

ПАО «Донбассэнерго» 12 февраля проведет в Николаевке открытое обсуждение пересмотра тарифа на производство тепловой энергии для Славянской ТЭС.

Пресс-служба «Донбассэнерго» сообщила, что за время действия тарифа на производство тепловой энергии (641,82 грн за 1 Гкал, без НДС), установленного постановлением Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) №218 от 15 февраля 2019 года, его составляющие перестали отвечать их фактическому уровню, структуре и требуют актуализации. Основанием для пересмотра тарифа является, в частности, объем производства теплоэнергии, который в прогнозируемом плане составил 66,889 тыс. Гкал в год по сравнению с показателем базового плана — 76,236 тыс. Гкал в год.

По оценке компании, сравнительный анализ свидетельствует о росте размера тарифа на производство тепловой энергии на 6% плановых затрат 2020 года к действующему тарифу, утвержденному постановлением №218.

В том числе, согласно решениям городского совета Николаевки от 23 апреля 2019 года для СлТЭС произошел рост тарифов на услуги по водоснабжению и водоотводу. Увеличились также затраты на сырье и вспомогательные материалы (шары мелющие, химреагенты, материалы для технического обслуживания оборудования и др.), затраты на оплату труда, экологический налог.

Ранее «Терминал» писал, ПАО «Донбассэнерго» к июлю 2020 года планирует завершить внедрение единой автоматизированной системы управления основными производственными фондами Славянской ТЭС. «Данная система обеспечивает повышение отдачи производственных фондов на единицу инвестированного капитала, а также позволяет повысить общую эффективность управления бизнесом», — говорится в пресс-релизе.