Донбассэнерго проведет открытое обсуждение пересмотра тарифа на производство теплоэнергии

Обновлено: Февраль 06, 2020. Тэги: , , ,

Донбассэнерго проведет открытое обсуждение пересмотра тарифа на производство теплоэнергии

ПАО «Донбассэнерго» 12 февраля проведет в Николаевке открытое обсуждение пересмотра тарифа на производство тепловой энергии для Славянской ТЭС.

Пресс-служба «Донбассэнерго» сообщила, что за время действия тарифа на производство тепловой энергии (641,82 грн за 1 Гкал, без НДС), установленного постановлением Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) №218 от 15 февраля 2019 года, его составляющие перестали отвечать их фактическому уровню, структуре и требуют актуализации. Основанием для пересмотра тарифа является, в частности, объем производства теплоэнергии, который в прогнозируемом плане составил 66,889 тыс. Гкал в год по сравнению с показателем базового плана — 76,236 тыс. Гкал в год.

По оценке компании, сравнительный анализ свидетельствует о росте размера тарифа на производство тепловой энергии на 6% плановых затрат 2020 года к действующему тарифу, утвержденному постановлением №218.

В том числе, согласно решениям городского совета Николаевки от 23 апреля 2019 года для СлТЭС произошел рост тарифов на услуги по водоснабжению и водоотводу. Увеличились также затраты на сырье и вспомогательные материалы (шары мелющие, химреагенты, материалы для технического обслуживания оборудования и др.), затраты на оплату труда, экологический налог.

Ранее «Терминал» писал, ПАО «Донбассэнерго» к июлю 2020 года планирует завершить внедрение единой автоматизированной системы управления основными производственными фондами Славянской ТЭС. «Данная система обеспечивает повышение отдачи производственных фондов на единицу инвестированного капитала, а также позволяет повысить общую эффективность управления бизнесом», — говорится в пресс-релизе.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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