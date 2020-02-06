Группа «Энергетические ресурсы Украины» подписывает обновленный контракт о страховании от политических рисков

Обновлено: Февраль 06, 2020. Тэги: ,

Группа «Энергетические ресурсы Украины» подписывает обновленный контракт о страховании от политических рисков

Группа «Энергетические ресурсы Украины» (Группа ЭРУ) подписала пересмотренный контракт о страховании от политических рисков (PRI) с недавно созданной Американской корпорацией финансирования международного развития (U.S. International Development Finance Corporation, DFC).

Об этом пишут ЭлектроВести.

Посредством контракта Группа ЭРУ улучшила покрытие рисков для своих предприятий в США, Европе и Украине. При этом действие полиса страхования теперь распространяется не только на ПАО «УкрТрансГаз», но и на нового оператора газотранспортной системы Украины «ОГТСУ». Покрытие PRI обеспечивает защиту при транспортировке, хранении и, в некоторых случаях, продаже природного газа при взаимодействии с этими организациями.

Дейл Перри, один из двух управляющих партнеров Группы ЭРУ, отметил: «Подписание данного контракта является примером того, как мы используем наши успешные взаимоотношения с DFC в качестве эффективного механизма в продвижении позитивных изменений на украинском газовом рынке. В ближайшее время мы будем предлагать новые проекты для DFC и других институтов финансирования развития на рынках электроэнергии и газа, в таких направлениях, как разведка и добыча, где ЭРУ совсем недавно начала свою деятельность, а также развития необходимых активов для поддержки постоянно растущего рынка возобновляемых источников энергии и некоторые проекты в сфере энергоэффективности».

DFC недавно начала официальную деятельность, объединив Корпорацию зарубежных частных инвестиций (OPIC) и Департамент кредитования развития (DCA) Агентства США по международному развитию (USAID).

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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