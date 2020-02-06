Группа «Энергетические ресурсы Украины» подписывает обновленный контракт о страховании от политических рисков

Группа «Энергетические ресурсы Украины» (Группа ЭРУ) подписала пересмотренный контракт о страховании от политических рисков (PRI) с недавно созданной Американской корпорацией финансирования международного развития (U.S. International Development Finance Corporation, DFC).

Об этом пишут ЭлектроВести.

Посредством контракта Группа ЭРУ улучшила покрытие рисков для своих предприятий в США, Европе и Украине. При этом действие полиса страхования теперь распространяется не только на ПАО «УкрТрансГаз», но и на нового оператора газотранспортной системы Украины «ОГТСУ». Покрытие PRI обеспечивает защиту при транспортировке, хранении и, в некоторых случаях, продаже природного газа при взаимодействии с этими организациями.

Дейл Перри, один из двух управляющих партнеров Группы ЭРУ, отметил: «Подписание данного контракта является примером того, как мы используем наши успешные взаимоотношения с DFC в качестве эффективного механизма в продвижении позитивных изменений на украинском газовом рынке. В ближайшее время мы будем предлагать новые проекты для DFC и других институтов финансирования развития на рынках электроэнергии и газа, в таких направлениях, как разведка и добыча, где ЭРУ совсем недавно начала свою деятельность, а также развития необходимых активов для поддержки постоянно растущего рынка возобновляемых источников энергии и некоторые проекты в сфере энергоэффективности».

DFC недавно начала официальную деятельность, объединив Корпорацию зарубежных частных инвестиций (OPIC) и Департамент кредитования развития (DCA) Агентства США по международному развитию (USAID).