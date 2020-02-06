Иран не введет ограничения против работы МАГАТЭ

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси надеется, что Иран не введет ограничения против работы агентства в стране.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани в разговоре с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем не исключил, что Тегеран может пересмотреть сотрудничество с МАГАТЭ в случае возникновения «новых обстоятельств», пишет «Прайм».

«Я обеспокоен, но надеюсь, что они не сделают это. Как я уже сказал сегодня, деятельность (МАГАТЭ в Иране – ред.) продолжается. Я надеюсь, что мы сможем работать без какого-либо неудобства. Я действительно надеюсь, что не будет никакого нарушения (работы – ред.) или перебоя. Потому что если это произойдет, я думаю, это будет очень серьезным и очень плохим посланием международному сообществу. Я надеюсь, что это не произойдет», — сказал Гросси.

Ранее «Терминал» писал, Госсекретарь США Майк Помпео обсудил наблюдение за атомными объектами Ирана с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Вашингтоне. «Госсекретарь Помпео и генеральный директор Гросси обсудили работу по мониторингу МАГАТЭ в Иране, ядерную безопасность и важное значение МАГАТЭ для интересов США в сфере безопасности», — говорится в сообщении.