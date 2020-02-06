Китай в два раза снижает пошлины на импорт из США на сумму $75 млрд

С 14 февраля Китай вполовину снизит пошлины на ряд импортируемых из США товаров на общую сумму $75 млрд.

Такое заявление опубликовал комитет по таможенным сборам и тарифам при Госсовете КНР.

«Для содействия здоровому и стабильному развитию торгово-экономических отношений между Китаем и США комитет по таможенным сборам и тарифам при Госсовете КНР принял решение скорректировать меры по взиманию таможенных пошлин на некоторые импортируемые из США товары на общую сумму 75 млрд долларов», - цитирует документ «КазИнформ».

Меры вступают в силу с 14 февраля 2020 года. При этом товары, облагаемые с 1 сентября 2019 года пошлиной 10%, теперь будут облагаться пошлиной 5%. Товары, на которые пошлины были повышены на 5%, будут скорректированы также в сторону понижения до 2,5%.

Напомним, что 15 января текущего года КНР и США подписали первую часть торгового соглашения. Документ предусматривает приобретение Китаем американских товаров и услуг на сумму не менее $200 млрд в течение следующих двух лет (с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года).

Читайте в «Терминале» еще, Китай, в среднем, импортировал 295 400 баррелей в день иранской сырой нефти в течение 2019 года, несмотря на давление США, направленное на прекращение экспорта нефти из Ирана в эту страну. Эти данные показали, что азиатская страна импортировала около 405 000 тонн сырой нефти в декабре, в то время как ежегодные объемы составили 14,77 млн. тонн, или около половины импорта в 2018 году.

