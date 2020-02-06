Мінекоенерго достроково припинило повноваження голови наглядової ради ПрАТ «Укргідроенерго»

Міністерство енергетики та захисту довкілля достроково припинило повноваження голови наглядової ради ПрАТ «Укргідроенерго» Валентина Гвоздія.

Про це повідомила пресслужба Мінекоенерго.

«3 лютого 2020 року наказом Міністра енергетики та захисту довкілля України було достроково припинено повноваження члена наглядової ради ПрАТ «Укргідроенерго» Гвоздія Валентина та оголошено конкурсний відбір на зазначену посаду», — йдеться у повідомленні.

Відповідно до чинного законодавства Мінекоенерго, як єдиний акціонер «Укргідроенерго», може приймати рішення про дострокове припинення повноважень будь-якого члена Наглядової ради.

Гвоздій був обраний до наглядової ради у якості незалежного члена, його кандидатура була затверджена за підсумками відкритого відбору, в якому брали участь 56 претендентів. У липні 2019 року Гвоздій очолив наглядову раду «Укргідроенерго».