Укрнафтобуриння в 2019г увеличило добычу газа, нефти и конденсата

Обновлено: Февраль 06, 2020. Тэги: , , , ,

Укрнафтобуриння в 2019г увеличило добычу газа, нефти и конденсата

ЧАО «Укрнафтобуриння» (УНБ) по итогам деятельности в 2019 году увеличило добычу природного газа по сравнению с предыдущим годом на 38% – до 734,6 млн куб. м, нефти и конденсата на 21,5% – до 87,1 тыс. тонн.

Как сообщила пресс-служба компании, в целом по Сахалинскому месторождению добыча газа в 2019 году составила 862,1 млн куб. м, нефти и конденсата – 92,7 тыс. тонн.

В компании также сообщили, что 3 декабря прошлого года «Укрнафтобуриння» достигло рекордного суточного дебита природного газа в 2,3 млн куб. м, который на 30% превысил показатель декабря 2018 года и на 90% – показатель декабря 2017 года. Перед этим рекордный показатель суточного дебита в размере 2,1 млн куб. м был зафиксирован 3 апреля пошлого года.

«Стабильный рост производственных показателей компании обусловлен инвестициями в развитие, в том числе в новейшие технологии бурения и интенсификации, существенным усилением геологической и технической команды, привлечением в команду профессионалов международного уровня», – отметили в компании.

«Укрнафтобуриння» в течение прошло года освоило пять новых скважин и провело ряд работ по поддержанию и интенсификации добычи существующих скважин.

Объем направленных в бюджет средств по результатам прошлогодней деятельности составил порядка 3,1 млрд грн. Общая сумма рентной платы за недропользование составила более 1,3 млрд грн, из которых 69 млн грн – направлено в местные бюджеты.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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