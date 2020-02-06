Укрнафтобуриння в 2019г увеличило добычу газа, нефти и конденсата

ЧАО «Укрнафтобуриння» (УНБ) по итогам деятельности в 2019 году увеличило добычу природного газа по сравнению с предыдущим годом на 38% – до 734,6 млн куб. м, нефти и конденсата на 21,5% – до 87,1 тыс. тонн.

Как сообщила пресс-служба компании, в целом по Сахалинскому месторождению добыча газа в 2019 году составила 862,1 млн куб. м, нефти и конденсата – 92,7 тыс. тонн.

В компании также сообщили, что 3 декабря прошлого года «Укрнафтобуриння» достигло рекордного суточного дебита природного газа в 2,3 млн куб. м, который на 30% превысил показатель декабря 2018 года и на 90% – показатель декабря 2017 года. Перед этим рекордный показатель суточного дебита в размере 2,1 млн куб. м был зафиксирован 3 апреля пошлого года.

«Стабильный рост производственных показателей компании обусловлен инвестициями в развитие, в том числе в новейшие технологии бурения и интенсификации, существенным усилением геологической и технической команды, привлечением в команду профессионалов международного уровня», – отметили в компании.

«Укрнафтобуриння» в течение прошло года освоило пять новых скважин и провело ряд работ по поддержанию и интенсификации добычи существующих скважин.

Объем направленных в бюджет средств по результатам прошлогодней деятельности составил порядка 3,1 млрд грн. Общая сумма рентной платы за недропользование составила более 1,3 млрд грн, из которых 69 млн грн – направлено в местные бюджеты.