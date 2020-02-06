В Україні впроваджується сертифікація енергоефективності будівель

Обновлено: Февраль 06, 2020. Тэги: ,

В Україні впроваджується сертифікація енергоефективності будівель

Така практика розпочата відповідно до Закону України «Про енергетичну ефективність будівель», розробленого згідно із європейськими нормами.

«Енергетичний сертифікат – це документ, який містить чітку інформацію про клас енергоефективності будинку та його характеристики: коли будинок був збудований, скільки енергії споживає, які заходи з термомодернізації потрібно впровадити», — пояснив Роман Марецький, директор Департаменту технічного регулювання енергоефективності Держенергоефективності, в ефірі програми «Твій дім навиворіт» на 4 каналі.

«Завдяки сертифікату людина може зрозуміти, наскільки енергоефективний будинок і скільки доведеться заплатити за комунальні послуги, проживаючи у такому будинку», — наголосив Р. Марецький.

Водночас під час сертифікації енергоаудитор визначить, що потрібно зробити, щоб зменшити енергоспоживання та відповідно комунальні платежі.

Якщо говорити про житлові будинки, то сертифікат є обов’язковим для об’єктів будівництва та будівель, де запланована термомодернізація за державної підтримки (наприклад, через Фонд енергоефективності). Про інші об’єкти сертифікації можна дізнатися на сайті Держенергоефективності: http://saee.gov.ua/uk/content/buildings-certification.

Як отримати енергосертифікат? Потрібно знайти кваліфікованого атестованого енергоаудитора за допомогою бази даних на сайті Держенергоефективності. Енергоаудитор проводить сертифікацію та надає пакет документів до Держенергоефективності, закріплюючи їх цифровим підписом. Агентство, у свою  чергу, здійснює первинну перевірку сертифікату та додає його до бази даних на сайті.

Станом на кінець січня 2020 р. енергоаудитори видали більше 1650 енергетичних сертифікатів будівель, з яких понад 500 – для житлових будинків.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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