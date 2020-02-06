В Україні впроваджується сертифікація енергоефективності будівель

Така практика розпочата відповідно до Закону України «Про енергетичну ефективність будівель», розробленого згідно із європейськими нормами.

«Енергетичний сертифікат – це документ, який містить чітку інформацію про клас енергоефективності будинку та його характеристики: коли будинок був збудований, скільки енергії споживає, які заходи з термомодернізації потрібно впровадити», — пояснив Роман Марецький, директор Департаменту технічного регулювання енергоефективності Держенергоефективності, в ефірі програми «Твій дім навиворіт» на 4 каналі.

«Завдяки сертифікату людина може зрозуміти, наскільки енергоефективний будинок і скільки доведеться заплатити за комунальні послуги, проживаючи у такому будинку», — наголосив Р. Марецький.

Водночас під час сертифікації енергоаудитор визначить, що потрібно зробити, щоб зменшити енергоспоживання та відповідно комунальні платежі.

Якщо говорити про житлові будинки, то сертифікат є обов’язковим для об’єктів будівництва та будівель, де запланована термомодернізація за державної підтримки (наприклад, через Фонд енергоефективності). Про інші об’єкти сертифікації можна дізнатися на сайті Держенергоефективності: http://saee.gov.ua/uk/content/buildings-certification.

Як отримати енергосертифікат? Потрібно знайти кваліфікованого атестованого енергоаудитора за допомогою бази даних на сайті Держенергоефективності. Енергоаудитор проводить сертифікацію та надає пакет документів до Держенергоефективності, закріплюючи їх цифровим підписом. Агентство, у свою чергу, здійснює первинну перевірку сертифікату та додає його до бази даних на сайті.

Станом на кінець січня 2020 р. енергоаудитори видали більше 1650 енергетичних сертифікатів будівель, з яких понад 500 – для житлових будинків.