2020-02-07: Киевская область лидирует в снижении цен на СУГ

На неделе с 1 по 7 февраля 2020г розничные цены на автомобильное топливо менялись во всех областях. Наибольший темп снижения цены наблюдался в Киевской области в сегменте сжиженного углеводородного газа (СУГ).

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости СУГ на АЗС Киевская область заняла 11-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый СУГ продается в Черниговской (11,72 грн/л), Винницкой (11,77 грн/л) и Житомирской (11,79 грн/л) областях.

Понижение средней розничной цены на СУГ в Киевской области за неделю составило 0,32 грн/л, что является самым большим снижением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 12,07 грн/л.

Динамика средних розничных цен на СУГ в Киевской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 0,75 грн ниже наибольшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 8 и 9 января и составляла 12,82 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 2.2, выгоднее всего заправиться СУГ водители региона могли на заправках таких брендов:

Авантаж 7 (11.05)

Mango (11.13)

SUN OIL (11.14)

AMIC (11.19)

БИЗНЕС ОИЛ ГРУПП (11.35)

PRIME (11.5)

БРСМ-Нафта (11.69)

ORANGE (11.69)

GLUSCO (11.75)

Авиас Плюс (11.75)

Розничные цены на сжиженный газ на заправках Киевской области колебались в диапазоне от минимальных 9,69 грн/л. до максимальных 10,99 грн/л.