2020-02-07: Нефть Brent торгуется по $55 за баррель

Обновлено: Февраль 07, 2020. Тэги: , , , , , , , , , ,

2020-02-07: Нефть Brent торгуется по $55 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле в пятницу утром изменились в цене до 55,17 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:06, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,44%.

При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 51,09 доллара за баррель, прибавив 0,27%.

Сегодня нефтяные цены поднимаются в ожидании решения России относительно рекомендаций технического комитета ОПЕК+, пишет «Investing.com».

Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:26 мск подорожали на $0,11 (0,2%) — до $55,04 за баррель. Вчера их цена опустилась на $0,35 (0,63%), составив на закрытие $54,93 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялись на $0,06 (0,12%) — до $51,01 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена поднялась на $1,14 (2,3%, максимальный скачок с 3 января), завершив день на отметке $50,75 за баррель.

«Цены на нефть, скорее всего, останутся под давлением, если коронавирус продолжит оказывать влияние на Китай, поскольку это вызовет сокращение спроса», — полагают аналитики AxiCorp.

Технический комитет ОПЕК+ рекомендует странам-участникам снизить нефтедобычу еще на 600 тыс. б/с, чтобы ликвидировать последствия китайского коронавируса. Это лишь рекомендация, которую может рассмотреть министерский комитет ОПЕК+ и рекомендовать уже далее всем министрам для принятия окончательного решения.

Во время заседания в четверг министр энергетики РФ Александр Новак сообщил журналистам, что Россия пока не сформулировала свою позицию в отношении возможных шагов в рамках соглашения ОПЕК+ из-за ситуации с коронавирусом. В целом, по его словам, позиция России в отношении ОПЕК+ не поменялась. Ранее Москва неоднократно отмечала позитивное влияние на рынок самого механизма координации между крупнейшими игроками.

Сегодня утром Новак заявил журналистам, что Россия сформулирует свою позицию по новым рекомендациям технического комитета ОПЕК+ в самые ближайшие дни.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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