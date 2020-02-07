Французька компанія розробляє альтернативу ядерному паливу з РФ

Альтернатива паливу російської «ТВЕЛ» повинна бути повністю розробленою в Європі та вироблятися у ній місцевими компаніями.

Про це заявив топменеджер французької Framatome, пише DW.

Французька компанія Framatome розробляє ядерне паливо, яке можна буде використовувати в атомних реакторах радянського або російського типу. Про це у четвер, 6 лютого, заявив виконавчий директор з продажів Framatome Фредерік Лельєвр під час круглого столу «Геополітика ядерної енергії» в брюссельського аналітичному Центрі європейської політики (EPC), повідомляє кореспондент DW.

«Мі розглядаємо шляхи посприяти суверенітету , розробляючи паливо для реакторів російського дизайну. Ми хочемо надати Європі альтернативу поставок палива», — зазначив Лельєвр. За його словами, така альтернатива паливу російської компанії «ТВЕЛ» повинна бути цілковито «розробленою в Європі» та «вироблятися в Європі» місцевими компаніями. Топменеджер компанії додав, що Framatome уже вклала у цей проєкт «значну суму грошей». Про строки він не захотів говорити, зауваживши лише, що «на це знадобиться певний час».

У відповідь на запитання кореспондента DW, чи висловлювала Україна інтерес у закупівлях такого палива, Лельєвр лише відповів: «У нас були обговорення з «Енергоатомом».

«Термінал» писав, за рік Україна купила ядерного палива у російської компанії на 374,6 млн доларів.