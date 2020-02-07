Мировой спрос на нефть может достичь пика к 2041 году — МВФ

Обновлено: Февраль 07, 2020. Тэги: , , , , , , , , , ,

Мировой спрос на нефть может достичь пика к 2041 году — МВФ

Примерно к 2041 году мировой спрос на нефть может достичь своего пика.

Это следует из доклада Международного валютного фонда по странам Персидского залива. Причиной этого, как предполагается, станет рост эффективности расходования электроэнергии, пишет «Коммерсант».

«Глобальный спрос на нефть достигнет пика в районе 2041 года на уровне примерно 115 млн баррелей в день, а затем продолжит снижаться»,— следует из сообщения.

В случае если прогноз сбудется, в государствах Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива ощутимо изменится экономическая ситуация, следует из доклада. Кроме того, эти страны могут потратить накопленные сбережения, оценивающиеся в $2 трлн на настоящий момент, к 2034 году.

Читайте в «Терминале» еще, мировые рынки резко отреагировали на ситуацию с коронавирусом в Китае. Особо чувствительными оказались нефтяные торговые площадки — котировки обвалились до годового минимума.Что сейчас происходит с ценами на нефть?

 

Автор:

(Всего статей: 7790)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: