Мировой спрос на нефть может достичь пика к 2041 году — МВФ

Примерно к 2041 году мировой спрос на нефть может достичь своего пика.

Это следует из доклада Международного валютного фонда по странам Персидского залива. Причиной этого, как предполагается, станет рост эффективности расходования электроэнергии, пишет «Коммерсант».

«Глобальный спрос на нефть достигнет пика в районе 2041 года на уровне примерно 115 млн баррелей в день, а затем продолжит снижаться»,— следует из сообщения.

В случае если прогноз сбудется, в государствах Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива ощутимо изменится экономическая ситуация, следует из доклада. Кроме того, эти страны могут потратить накопленные сбережения, оценивающиеся в $2 трлн на настоящий момент, к 2034 году.

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