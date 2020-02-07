У 2019 році видобуток газу в Україні зменшився на 1,4% — Нафтогаз

У 2019 році в Україні було видобуто 20,7 млрд куб. м газу (e 2018 році – 21,0 млрд куб. м). Зменшення видобутку газу у порівнянні з 2018 роком склало 300 млн куб. м, або близько 1,4%.

Про це повідомила пресслужба Нафтогазу.

Підприємство групи Нафтогаз АТ «Укргазвидобування» (УГВ) видобуло 14,9 млрд куб. м газу (70,9% від загального обсягу видобутку в Україні). Ці обсяги включають також видобутий газ, використаний підприємством для власних виробничо-технологічних витрат (потреб) — 1,3 млрд куб. м.

Обсяг видобутку УГВ у 2019 році зменшився на 600 млн куб. м (3,9%) порівняно з 2018 роком. При цьому відпуск товарного газу знизився лише на 1,5% — з 13,8 млрд куб. м до 13,6 млрд куб. м, порівняно з 2018 роком.

Виробничо-технологічні витрати (ВТВ) — забезпечення процесу видобування, збору, попередньої підготовки та транспортування газу до системи магістральних газопроводів. Окрім виробничо-технологічних витрат, валовий видобуток враховує виробничі потреби 11 філій УГВ — на виробництво скрапленого газу, переробку вуглеводнів, опалення приміщень та інші потреби.

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