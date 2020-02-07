У 2019 році видобуток газу в Україні зменшився на 1,4% — Нафтогаз

Обновлено: Февраль 07, 2020. Тэги: , ,

У 2019 році видобуток газу в Україні зменшився на 1,4% — Нафтогаз

У 2019 році в Україні було видобуто 20,7 млрд куб. м газу (e 2018 році – 21,0 млрд куб. м). Зменшення видобутку газу у порівнянні з 2018 роком склало 300 млн куб. м, або близько 1,4%.

Про це повідомила пресслужба Нафтогазу.

Підприємство групи Нафтогаз АТ «Укргазвидобування» (УГВ) видобуло 14,9 млрд куб. м газу (70,9% від загального обсягу видобутку в Україні). Ці обсяги включають також видобутий газ, використаний підприємством для власних виробничо-технологічних витрат (потреб) — 1,3 млрд куб. м.

Обсяг видобутку УГВ у 2019 році зменшився на 600 млн куб. м (3,9%) порівняно з 2018 роком. При цьому відпуск товарного газу знизився лише на 1,5% — з 13,8 млрд куб. м до 13,6 млрд куб. м, порівняно з 2018 роком.

Виробничо-технологічні витрати (ВТВ) — забезпечення процесу видобування, збору, попередньої підготовки та транспортування газу до системи магістральних газопроводів. Окрім виробничо-технологічних витрат, валовий видобуток враховує виробничі потреби 11 філій УГВ — на виробництво скрапленого газу, переробку вуглеводнів, опалення приміщень та інші потреби.

Читайте в «Терміналі» ще, уряд незадоволений роботою НАК «Нафтогаз» у сфері реалізації «програми 2020″ щодо видобутку українського газу.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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