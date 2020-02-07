У Києві розвивають розумну електромережу

ДТЕК Київські електромережі презентував план вдосконалення інфраструктури електричних мереж міста.
Нові й модернізовані енергооб’єкти, smart-технології, сучасний клієнтський сервіс та покращена якість електропостачання, пише пресслужба ДТЕК Київські електромережі.
ДТЕК Київські електромережі презентував План розвитку столичних електромереж до 2024 року. Енергетики прагнуть забезпечити зростаючі потреби киян в електроенергії та підвищити надійність енергопостачання столиці. Для реалізації планів потрібно вкласти 8,8 мільярда гривень за п’ять років.
Наш фокус – цифровізація управління інфраструктурою електричних мереж, підвищення надійності електропостачання та якості обслуговування клієнтів. За прогнозами компанії, до 2024 року споживання електроенергії в Києві зросте орієнтовно на 9%. Щоб відповідати зростаючим потребам побутових клієнтів та бізнесу, ми будуємо нові об’єкти та модернізуємо існуючі, впроваджуючи технології