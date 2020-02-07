Уряд незадоволений роботою НАК «Нафтогаз» у сфері реалізації «програми 2020″

Обновлено: Февраль 07, 2020. Тэги: , ,

Уряд незадоволений роботою НАК «Нафтогаз» у сфері реалізації «програми 2020″

Уряд незадоволений роботою НАК «Нафтогаз» у сфері реалізації «програми 2020″ щодо видобутку українського газу.

Про це заявив на годині запитань до уряду у Раді міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, пише УНН.

«Справді, уряд звертався і щодо реалізації «програми 2020″. Відверто скажу: уряд також є трошки розчарований результатом «програми 2020″, розчарований пропозицією НАК «Нафтогаз» щодо зміни стратегії видобутку. Більше того, є рішення наглядової ради, що тепер оцінюємо ми не обсягами збільшення, а оцінюємо тепер економічними показниками», — сказав Оржель, відповідаючи на питання, як уряд реагуватиме на спад видобутку українського газу.

За його словами, в Україні варто збільшувати видобуток власного газу, збільшувати рентні платежі.

«На жаль, ці показники невиконані. Безпосередньо є позиція і Мінекоенерго, і на уряді розглядається це питання, щодо ефективності роботи компанії в рамках реалізації «програми 2020″, — сказав Оржель.

Нагадаємо, глава НАК «Нафтогаз» Андрій Коболєв заявив, що найбільша можливість, яка може відкритися перед Україною — це стати незалежною від імпорту газу, чого можна досягти, якщо йти одночасно в двох напрямках — наростивши масовий видобуток газу і знизивши споживання газу в країні.

Читайте в «Терміналі», Кабінет міністрів України з’ясовує причини провалу урядової програми «20/20″, якою передбачалося нарощування видобутку газу компанією «Укргазвидобування» до 2020 року до 20 мільярдів кубометрів на рік.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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