Уряд незадоволений роботою НАК «Нафтогаз» у сфері реалізації «програми 2020″ щодо видобутку українського газу.

Про це заявив на годині запитань до уряду у Раді міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, пише УНН.

«Справді, уряд звертався і щодо реалізації «програми 2020″. Відверто скажу: уряд також є трошки розчарований результатом «програми 2020″, розчарований пропозицією НАК «Нафтогаз» щодо зміни стратегії видобутку. Більше того, є рішення наглядової ради, що тепер оцінюємо ми не обсягами збільшення, а оцінюємо тепер економічними показниками», — сказав Оржель, відповідаючи на питання, як уряд реагуватиме на спад видобутку українського газу.

За його словами, в Україні варто збільшувати видобуток власного газу, збільшувати рентні платежі.

«На жаль, ці показники невиконані. Безпосередньо є позиція і Мінекоенерго, і на уряді розглядається це питання, щодо ефективності роботи компанії в рамках реалізації «програми 2020″, — сказав Оржель.

Нагадаємо, глава НАК «Нафтогаз» Андрій Коболєв заявив, що найбільша можливість, яка може відкритися перед Україною — це стати незалежною від імпорту газу, чого можна досягти, якщо йти одночасно в двох напрямках — наростивши масовий видобуток газу і знизивши споживання газу в країні.

Читайте в «Терміналі», Кабінет міністрів України з’ясовує причини провалу урядової програми «20/20″, якою передбачалося нарощування видобутку газу компанією «Укргазвидобування» до 2020 року до 20 мільярдів кубометрів на рік.