В Україні запаси вугілля наприкінці опалювального сезону можуть становити 3 млн тонн – Оржель

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що запаси вугілля на складах українських теплоелектростанцій (ТЕС) і теплоелектроцентралей (ТЕЦ) наприкінці опалювального сезону можуть становити близько 3 млн тонн, оскільки його не відпрацьовують на станціях.

Про це повідомляє Depo.ua.

«Зараз період, коли відбувається максимальне навантаження на енергосистему, але 3 млн тонн у нас залишається на складах. Це і пожежонебезпечно, і ми реально відпрацьовуємо й оплачуємо авансом вугілля, але ми його не відпрацьовуємо на станціях», – зазначив міністр.

Згідно з даними Міністерства енергетики та захисту довкілля, станом на 6 лютого запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ становлять 2 млн 711 тис. тонн.

«Термінал» писав, осінньо-зимовий період в країні пройде стабільно та безпечно. В Україні рекордні запаси газу у сховищах — 21393 млн м. куб.