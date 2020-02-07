Заборгованість гірникам з «Межирічанської» шахти планують закрити до кінця лютого — Зеленський

Заборгованість із зарплат шахтарям з «Межирічанської» шахти, що на Львівщині, планують закрити до кінця лютого.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Львівської області.

«Заборгованість сьогодні перед шахтарями 22 млн грн – цієї шахти… Ми будемо її закривати. Перше, що я хочу – це закрити заборгованість цієї шахти, якщо можна. Будь ласка, всю розкладку нам дайте по заборгованості та по термінам закриття цих боргів. До кінця лютого ми повинні закрити 22 млн грн на цій шахті. Також, будь ласка, скажіть, які можуть бути цифри закриття заборгованості по іншим шахтам. І, якщо можна, не чекати до кінця місяця. Ми розберемося з усіма боргами, напишемо план, як ми можемо це закрити», — розповів Зеленський.

Так, як стверджують місцеві, заборгованість є не тільки перед шахтарями «Межирічанської» шахти, а й перед ДП «Львіввугілля» — 175 млн грн.

Окрім президента з візитом у Львівській області перебувають також міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель та міністр фінансів України Оксана Маркарова.

Пізніше, 5 лютого, уряд виділив 163 млн грн на зарплату шахтарям.