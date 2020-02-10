2020-02-10: Луганская область лидирует в снижении цен на СУГ

10 февраля 2020г розничные цены на автомобильное топливо изменялись разнонаправленно. Наибольший темп понижения цены зафиксировали в Луганской области в сегменте сжиженного углеводородного газа (СУГ).

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости СУГ на АЗС Луганская область заняла 14-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый СУГ продается в Житомирской (11,42 грн/л), Черниговской (11,57 грн/л) и Хмельницкой (11,57 грн/л областях.

Понижение средней розничной цены на СУГ в Луганской области за день составило 0,27 грн/л, что является самым большим повышением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 12,02 грн/л.

Динамика средних розничных цен на СУГ в Луганской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 0,77 грн ниже наибольшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была с 15 января по 2 февраля и составляла 12,79 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться СУГ водители региона могли на заправках таких брендов:

Укрнафта (10.8)

Автопорт (12.0)

Параллель (12.49)

Розничные цены на сжиженный газ на заправках Луганской области колебались в диапазоне от минимальных 10,8 грн/л. до максимальных 12,49 грн/л.