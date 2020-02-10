2020-02-10: Мировые цены на нефть в коррекции

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле в понедельник утром изменились в цене до 54,48 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 7:54, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,02%.

При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 50,34 доллара за баррель, прибавив 0,04%.

Цены на нефть слабо растут, пишет «Investing.com».

В центре внимания участников рынка продолжают находиться новости, касающиеся распространения коронавируса.

Внеочередной встречи министров стран ОПЕК+ в связи с коронавирусом в феврале не ожидается, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов. «Ситуация еще раз была проанализирована и на сегодняшний день она такова, что ранней встречи министров не будет, она состоится, как и планировалось, в марте», — сказал Шахбазов журналистам в воскресенье.

На прошлой неделе технический комитет ОПЕК+ рекомендует странам-участникам снизить нефтедобычу еще на 600 тыс. б/с, чтобы ликвидировать последствия китайского коронавируса.

Министр энергетики Алжира президент конференции ОПЕК Мухамед Аркаб заявил в субботу, что картель может дополнительно сократить добычу нефти до конца 2020 года в связи с падением спроса, пишет агентство Bloomberg. По мнению аналитиков Sanford C. Bernstein & Co., для приведения рынка к равновесию необходимо дополнительное сокращение добычи на 500 тыс. б/с.

Тем временем в воскресенье в Каире начались двухдневные переговоры об урегулировании ливийского конфликта, проходящие под эгидой ООН. Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром начали блокировать объекты нефтяной промышленности Ливии в середине января накануне берлинских переговоров с признанным ООН правительством в Триполи. Это заставило NOC снижать добычу нефти, которая до этого составляла по различным данным 1-1,2 млн б/с.

Апрельские фьючерсы на на лондонской бирже ICE Futures к 8:48 мск подросли на $0,02 (0,04%) — до $54,49 за баррель. В пятницу их цена опустилась на $0,46 (на 0,84%), составив на закрытие $54,47 за баррель.

Котировки фьючерсов на на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром увеличились на $0,03 (0,06%) — до $50,35 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена снизилась на $0,63 (на 1,24%), завершив день на отметке $50,32 за баррель.