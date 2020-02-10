Cделку по снижению добычи ОПЕК+ может продлить до конца года

Обновлено: Февраль 10, 2020. Тэги: ,

Cделку по снижению добычи ОПЕК+ может продлить до конца года

Страны ОПЕК+ могут продлить соглашение по сокращению добычи нефти до конца текущего года в ответ на ослабление спроса из-за коронавируса.

Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление министра энергетики Алжира Мухаммеда Аркаба после заседания комитета ОПЕК+.

«Эпидемия коронавируса оказала негативное влияние на экономическую активность, особенно в сферах транспорта, туризма и промышленности, главным образом, в Китае», — пишет агентство со ссылкой на министра. Согласно его заявлению, технический комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить сделку о снижении добычи до конца 2020 года. Цитата министра при этом не приводится.

В пятницу министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что ситуация с коронавирусом существенно не повлияет на мировой баланс спроса и предложения, снижение потребления нефти в мире в 2020 году может составить 150-200 тысяч баррелей в сутки. Министерство энергетики США в свою очередь заявило, что пока не видит значительного эффекта коронавируса для рынка энергоресурсов. Минэнерго Азербайджана при этом сообщало, что не ожидает экстренной встречи ОПЕК+ из-за коронавируса.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. В настоящий момент договоренность предусматривает сокращение добычи в первом квартале 2020 года на 1,7 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Следующая встреча ОПЕК+ ожидается в марте.

Читайте в «Терминале», мировые рынки резко отреагировали на ситуацию с коронавирусом в Китае. Особо чувствительными оказались нефтяные торговые площадки — котировки обвалились до годового минимума.Что сейчас происходит с ценами на нефть? Об этом в комментарии  рассказал директор специальних проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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