ЕКСПЕРТНА ДУМКА: Нафтові російсько-білоруські чвари не вплинуть на український ринок

Нафтопереробні заводи РБ будуть купувати нафту у російських компаній за світовими цінами. Чи зміняться ціни на нафтопродукти на українському ринку?

Про це в коментарі журналістам «Термінала» розповів директор спеціальних проєктів НТЦ «Псіхєя» Геннадій Рябцев.

За його словами, Мінську доведеться купувати російську нафту за світовими котируваннями.

«Це в принципі було очікуваною подією, адже ніхто не обіцяв постачати російську нафту на білоруські НПЗ зі знижкою. Росія вже давно заявила про податковий маневр, який полягав якраз в перенесенні опадкування на нафтопродукти.Було зроблено все, щоб поза межі Росії вивозилися нафтопродукти, а не сира нафта. Це боляче вдарило по білоруським виробникам. Білорусь не зможе відтепер отримувати прибуток від різниці в ціні на сиру нафту і нафтопродукти. Цей прибуток отримуватимуть росіяни»,- зауважив експерт.

Що ж до українських цін на нафтопродукти, то від цієї угоди вони не залежать.

«Все це внутрішні російсько-білоруські чвари. Оскільки Мінськ продавав нафтопродукти за європейськими цінами, це вже ніяким чином не вплине на ціни для України» , — переконаний Геннадій Рябцев.

Читайте в «Терміналі» ще, Експертна думка: На історію з коронавірусом відреагував не ринок нафти, а спекулянти — Рябцев.