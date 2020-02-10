ЕКСПЕРТНА ДУМКА: Нафтові російсько-білоруські чвари не вплинуть на український ринок

Обновлено: Февраль 10, 2020. Тэги: , , , , , ,

ЕКСПЕРТНА ДУМКА: Нафтові російсько-білоруські чвари не вплинуть на український ринок

Нафтопереробні заводи РБ будуть купувати нафту у російських компаній за світовими цінами. Чи зміняться ціни на нафтопродукти на українському ринку?

Про це в коментарі журналістам «Термінала» розповів директор спеціальних проєктів НТЦ «Псіхєя» Геннадій Рябцев.

За його словами, Мінську доведеться купувати російську нафту за світовими котируваннями.

«Це в принципі було очікуваною подією, адже ніхто не обіцяв постачати російську нафту на білоруські НПЗ зі знижкою. Росія вже давно заявила про податковий маневр, який полягав якраз в перенесенні опадкування на нафтопродукти.Було зроблено все, щоб поза межі Росії вивозилися нафтопродукти, а не сира нафта. Це боляче вдарило по білоруським виробникам. Білорусь не зможе відтепер отримувати прибуток від різниці в ціні на сиру нафту і нафтопродукти. Цей прибуток отримуватимуть росіяни»,- зауважив експерт.

Що ж до українських цін на нафтопродукти, то від цієї угоди вони не залежать.

«Все це внутрішні російсько-білоруські чвари. Оскільки Мінськ продавав нафтопродукти за європейськими цінами, це вже ніяким чином не вплине на ціни для України» , — переконаний Геннадій Рябцев.

Читайте в «Терміналі» ще, Експертна думка: На історію з коронавірусом відреагував не ринок нафти, а спекулянти — Рябцев.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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