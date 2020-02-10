Господарський суд розблокував процес приватизації Центренерго

Господарський суд Києва своєю ухвалою від 6 лютого 2020 року задовольнив клопотання Фонду державного майна України, скасувавши заходи забезпечення позову, якими було заблоковано приватизацію ПАТ «Центренерго».

Про це йдеться на сайті ФДМУ.

Нагадаємо, що 23 січня 2020 року Господарський суд м. Києва, без виклику сторін, розглянув та задовольнив заяву ТОВ «Укрдонінвест» про забезпечення позову та заборонив Фонду вчиняти дії щодо приватизації ПАТ «Центренерго» до вступу в законну силу судового рішення за результатами розгляду справи по суті про визнання недійсним наказу ФДМУ № 1572 від 13 грудня 2018 року.

У відповідь Фондом було подано до Господарського суду міста Києва клопотання про скасування зазначених заходів забезпечення позову.

Водночас, наприкінці січня Фонд державного майна України розпочав процедуру відбору інвестиційних радників з приватизації для ПАТ «Центренерго». З метою детального аналізу стану справ в компанії за результатами 2019 року ФДМУ також залучає аудиторську компанію з бездоганною репутацією.

Читайте в «Терміналі»,у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства вважають, що приватизація «Центренерго» може відбутися у 2020-2021 роках.

У лютому будуть запущені процедури підготовки до приватизації низки наступних об’єктів великої приватизації.