Господарський суд розблокував процес приватизації Центренерго

Обновлено: Февраль 10, 2020. Тэги: , , ,

Господарський суд розблокував процес приватизації Центренерго

Господарський суд Києва своєю ухвалою від 6 лютого 2020 року задовольнив клопотання Фонду державного майна України, скасувавши заходи забезпечення позову, якими було заблоковано приватизацію ПАТ «Центренерго».

Про це йдеться на сайті ФДМУ.

Нагадаємо, що 23 січня 2020 року Господарський суд м. Києва, без виклику сторін, розглянув та задовольнив заяву ТОВ «Укрдонінвест» про забезпечення позову та заборонив Фонду вчиняти дії щодо приватизації ПАТ «Центренерго» до вступу в законну силу судового рішення за результатами розгляду справи по суті про визнання недійсним наказу ФДМУ № 1572 від 13 грудня 2018 року.

У відповідь Фондом було подано до Господарського суду міста Києва клопотання про скасування зазначених заходів забезпечення позову.

Водночас, наприкінці січня Фонд державного майна України розпочав процедуру відбору інвестиційних радників з приватизації для ПАТ «Центренерго». З метою детального аналізу стану справ в компанії за результатами 2019 року ФДМУ також залучає аудиторську компанію з бездоганною репутацією.

Читайте в «Терміналі»,у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства вважають, що приватизація «Центренерго» може відбутися у 2020-2021 роках.

У лютому будуть запущені процедури підготовки до приватизації низки наступних об’єктів великої приватизації.

Про це  сказав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Павло Кухта.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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