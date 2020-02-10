Коболєв пропонує приватизувати Нафтогаз і закрити питання премій

Обновлено: Февраль 10, 2020. Тэги: , ,

Коболєв пропонує приватизувати Нафтогаз і закрити питання премій

Питання високих премій співробітникам Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» можна вирішити шляхом приватизації компанії.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив глава правління НАК Андрій Коболєв.

За його словами, з ситуації, коли громадськість виступає проти високих премій, є вихід.

«Ми його запропонували. Після анбандлінгу нічого не заважає «Нафтогаз» приватизувати, він стоїть масу грошей… І закінчиться дискусія про зарплати в «Нафтогазі». Компанія приносить дуже багато грошей в бюджет. Це факт, більше інших. Всі кажуть: «Вона приносить гроші, але нам не подобається, що менеджмент отримує ринкову зарплату, тому що компанія державна». Ніхто ж не обговорює зарплати в ДТЕК», — зазначив Коболєв.

Він також уточнив, що давно пропонує випустити на біржу як мінімум міноритарний пакет.

«Якщо результат сподобається, продати й все інше. «Нафтогаз» можна підготувати до IPO за три роки. Всі монопольні функції з компанії вийшли. Ризиків для енергетичної безпеки країни при нормальному регулюванні ми вже не бачимо. Зробіть крок, і закрийте дискусії», — додав глава «Нафтогазу».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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