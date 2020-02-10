Коболєв пропонує приватизувати Нафтогаз і закрити питання премій

Питання високих премій співробітникам Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» можна вирішити шляхом приватизації компанії.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив глава правління НАК Андрій Коболєв.

За його словами, з ситуації, коли громадськість виступає проти високих премій, є вихід.

«Ми його запропонували. Після анбандлінгу нічого не заважає «Нафтогаз» приватизувати, він стоїть масу грошей… І закінчиться дискусія про зарплати в «Нафтогазі». Компанія приносить дуже багато грошей в бюджет. Це факт, більше інших. Всі кажуть: «Вона приносить гроші, але нам не подобається, що менеджмент отримує ринкову зарплату, тому що компанія державна». Ніхто ж не обговорює зарплати в ДТЕК», — зазначив Коболєв.

Він також уточнив, що давно пропонує випустити на біржу як мінімум міноритарний пакет.

«Якщо результат сподобається, продати й все інше. «Нафтогаз» можна підготувати до IPO за три роки. Всі монопольні функції з компанії вийшли. Ризиків для енергетичної безпеки країни при нормальному регулюванні ми вже не бачимо. Зробіть крок, і закрийте дискусії», — додав глава «Нафтогазу».