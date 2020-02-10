Минэнерго РФ допускает продление контракта на транзит газа и после 2024 года

Минэнерго РФ считает взаимовыгодными условия нового контракта с Украиной на транзит газа в Европу в 2020-2024 годах. Россия готова продлить соглашение после 2024 года в случае успешной реализации договоренностей.

Об этом говорится в статье министра энергетики РФ Александра Новака в профильном российском журнале “Энергетическая политика”.

“Как уже все убедились в конце прошлого года, новые маршруты — не помеха продолжению транспортировки российского газа через территорию Украины. Мы не раз об этом говорили. Важно, что мы все-таки услышали друг друга, и нам с украинскими партнерами удалось договориться о транзите газа с 2020 года сроком на пять лет на взаимовыгодных условиях. Если это сотрудничество окажется успешным, возможно, мы продолжим его и после 2024 года”, — сказал он.

“При любых ситуациях мы не забываем, что помимо географической близости, нас связывают исторические, культурные связи, и мы всегда открыты к обсуждению конструктивных, экономически целесообразных вариантов взаимодействия”, — подчеркнул министр.

Добавим, никакие изменения в транзитное соглашение между российским ОАО “Газпром” и НАК “Нафтогаз Украины” вносить не предвидится, коммерческие условия по транзиту газа в Европу будут экономически выгодны и России, и Украины. При этом обе стороны работают над подписанием конкретных документов. Об этом в конце декабря сообщил министр энергетики России Александр Новак.

Читайте в «Терминале», транзит российского газа через территорию Украины выходит на запланированные объемы. Об этом сообщил глава ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон на странице в Facebook. «Постепенно выходим на запланированные объемы транзита – за 8 января транзит превысил 100 млн куб. м в сутки. Заявки на транзит выполняются в полном объеме», – сообщил Макогон.

