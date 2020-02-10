Минулого року попит на газ в Україні скоротився на 7% — Нафтогаз

Обновлено: Февраль 10, 2020. Тэги: , ,

Минулого року попит на газ в Україні скоротився на 7% — Нафтогаз

У 2019 році, за даними АТ «Укртрансгаз», використання природного газу в Україні у порівнянні з 2018 роком зменшилось на 7% — з 32,3 млрд куб. м до 29,8 млрд куб. м.

НАК «Нафтогаз України» постачала природний газ населенню та іншим споживачам в рамках Положення про покладання спецобов’язків (ПСО, Постанова КМУ від 19.10.2018 №867 та Постанова КМУ від 22.03.2017 №187) за регульованими цінами, а також — комерційним споживачам за ринковими цінами.

Нафтогаз поставив близько 15,4 млрд куб. м природного газу на виконання спецобов’язків за ПСО. З них близько 8,0 млрд куб. м отримали газопостачальні компанії (приватні газзбути та ГПК «Нафтогаз України») для покриття потреб населення.

У Кіровоградській області, де Нафтогаз постачає газ безпосередньо побутовим споживачам, обсяги використання газу цією категорією споживачів скоротилися майже на 20%. Суттєве скорочення попиту пояснюється в першу чергу теплішою погодою в зимові місяці 2019 року порівняно з 2018 роком.

При цьому постачальники газу в інших регіонах – газзбути, які не входять до групи Нафтогаз – скоротили закупівлю газу для побутових споживачів на понад 25% у 2019 році порівняно з 2018 роком. Причиною більшого скорочення попиту у цих регіонах порівняно з Кіровоградською областю може бути закупівля газзбутами певних обсягів газу для населення на нерегульованому ринку.

Близько 5,9 млрд куб. м природного газу Нафтогаз поставив виробникам тепла на виконання своїх спецобов’язків за ПСО. При цьому попит на газ для виробництва електроенергії збільшився на 44%. Це пояснюється переходом кількох виробників тепла на використання газу замість вугілля та альтернативних джерел енергії у 2019 році.

«Термінал» писав, у 2019 році в Україні було видобуто 20,7 млрд куб. м газу (e 2018 році – 21,0 млрд куб. м). Зменшення видобутку газу у порівнянні з 2018 роком склало 300 млн куб. м, або близько 1,4%.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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