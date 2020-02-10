Нафтогаз починає купувати природний газ на Українській енергетичній біржі

Обновлено: Февраль 10, 2020. Тэги: , , ,

Нафтогаз починає купувати природний газ на Українській енергетичній біржі

ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг», що входить до групи Нафтогаз, планує до кінця лютого розпочати закупівлю природного газу через електронний майданчик Української енергетичної біржі (УЕБ) на умовах редукціону, тобто коли договірна ціна купівлі визначатиметься за результатами торгів.

Про це повідомила пресслужба УЕБ.

Вихід на щоденній основі з ціною купівлі та ціною продажу на УЕБ дозволить НАК «Нафтогаз України» стати основним маркетмейкером на вітчизняному ринку.

«Сьогодні Нафтогаз готовий запропонувати учасникам торгів європейські правила, прозорі умови співробітництва, гарантію виконання фінансових зобов’язань. Сподіваюсь, що наша активна діяльність на внутрішньому ринку та участь вітчизняних компаній у біржових торгах дозволить створити ліквідний та більш прозорий ринок природного газу в Україні», – зауважив директор з Інтегрованого газового бізнесу Андрій Фаворов.

Вихід Нафтогазу на біржу в якості покупця природного газу українського видобутку в умовах надлишкової пропозиції підтримає вітчизняні газовидобувні компанії та сприятиме розвитку газовидобування в Україні.

Наразі планується здійснювати купівлю природного газу на умовах постачання протягом наступного після торгів місяця. Оплата здійснюватиметься одразу після передачі природного газу, що дозволить гравцям ринку покращити власну ліквідність.

Плановий мінімальний щоденний обсяг закупівлі становитиме до 10 млн куб. м, розмір лотів – 1 млн куб. м.

За умови успішного проведення торгів та зацікавленості з боку учасників ринку компанія планує розширити обсяги закупівлі та лінійку продуктів, що закуповуються.

Нагадаємо, ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» з 2019 року активно реалізує природний газ на Українській енергетичній біржі. Стартова ціна продажу Нафтогазу відображає рівень ціни імпортного паритету.

Для участі в торгах зацікавленим сторонам необхідно пройти процедуру KYC (Know your Customer), а також отримати акредитацію на УЕБ.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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