Нафтогаз починає купувати природний газ на Українській енергетичній біржі

ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг», що входить до групи Нафтогаз, планує до кінця лютого розпочати закупівлю природного газу через електронний майданчик Української енергетичної біржі (УЕБ) на умовах редукціону, тобто коли договірна ціна купівлі визначатиметься за результатами торгів.

Про це повідомила пресслужба УЕБ.

Вихід на щоденній основі з ціною купівлі та ціною продажу на УЕБ дозволить НАК «Нафтогаз України» стати основним маркетмейкером на вітчизняному ринку.

«Сьогодні Нафтогаз готовий запропонувати учасникам торгів європейські правила, прозорі умови співробітництва, гарантію виконання фінансових зобов’язань. Сподіваюсь, що наша активна діяльність на внутрішньому ринку та участь вітчизняних компаній у біржових торгах дозволить створити ліквідний та більш прозорий ринок природного газу в Україні», – зауважив директор з Інтегрованого газового бізнесу Андрій Фаворов.

Вихід Нафтогазу на біржу в якості покупця природного газу українського видобутку в умовах надлишкової пропозиції підтримає вітчизняні газовидобувні компанії та сприятиме розвитку газовидобування в Україні.

Наразі планується здійснювати купівлю природного газу на умовах постачання протягом наступного після торгів місяця. Оплата здійснюватиметься одразу після передачі природного газу, що дозволить гравцям ринку покращити власну ліквідність.

Плановий мінімальний щоденний обсяг закупівлі становитиме до 10 млн куб. м, розмір лотів – 1 млн куб. м.

За умови успішного проведення торгів та зацікавленості з боку учасників ринку компанія планує розширити обсяги закупівлі та лінійку продуктів, що закуповуються.

Нагадаємо, ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» з 2019 року активно реалізує природний газ на Українській енергетичній біржі. Стартова ціна продажу Нафтогазу відображає рівень ціни імпортного паритету.

Для участі в торгах зацікавленим сторонам необхідно пройти процедуру KYC (Know your Customer), а також отримати акредитацію на УЕБ.