Нафтогаз Трейдинг вперше запропонував ресурс квітня 2020 року — УЕБ

На УЕБ минулого тижня 5 компаній ініціювали торгові сесії на купівлю-продаж природного газу. Основну увагу учасники приділяли ресурсу лютого та березня. Також були позиції на продаж ресурсу в ПСГ та, вперше, Нафтогаз Трейдинг запропонував ресурс квітня 2020 року.
Про це повідомляє пресслужба УЕБ.
Стартові ціни знаходились у дуже вузькому діапазоні – від 4500 до 5000 грн. за тис. м. куб. з ПДВ. Так, ресурс лютого було запропоновано за ціною від 4500 грн., березня – від 4580, квітня – від 4673 грн., газу в ПСГ – від 4550 грн. Незважаючи на те, що стартові ціни були максимально привабливими для покупця, попит це не стимулювало і середньозважені ціни продажу сформувати не вдалося.
Таким чином, біржові котирування ресурсу лютого на УЕБ залишаються на рівні 4700 грн./тис. куб. м.
Імпорт природного газу за минулий тиждень становив близько 26,58 млн. куб. м. на добу, що майже в половину менше рівня внутрішнього видобутку – 56,18 млн. куб. м. Видобуток газу в Україні був відносно стабільним і складав 56 млн. куб. м./день. Впродовж звітного тижня спостерігалася тенденція до зростання поставок газу з Європи. Споживання складало 114,29 млн. куб. м./день. Відбір з ПСГ склав у середньому близько 31,53 млн. куб. м./ день. Станом на 5 лютого у ПСГ знаходиться 16,8 млрд. куб. м. природного газу, що на 6,8 млрд. м. куб. більше ніж за аналогічний показник минулого року.
У формі аукціонів було проведено приблизно 150 тендерних процедур. Бюджетні установи закуповують газ на опалювальний сезон. Загалом з найбільших тендерів реалізовано 10,9 млн. куб. м. природного газу на суму 58,8 млн. грн. Найбільший контракт отримала компанія ТОВ Укр газ ресурс. Вона поставить 2,2 млн. куб. м. природного газу за початковою ціною 5,01грн./куб. м. Ціни коливалися у діапазоні від 3,54 до 5,46 грн. за куб. м. Середня ціна склала 4,43 грн. за куб. м.