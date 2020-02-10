Нафтогаз Трейдинг вперше запропонував ресурс квітня 2020 року — УЕБ

На УЕБ минулого тижня 5 компаній ініціювали торгові сесії на купівлю-продаж природного газу. Основну увагу учасники приділяли ресурсу лютого та березня. Також були позиції на продаж ресурсу в ПСГ та, вперше, Нафтогаз Трейдинг запропонував ресурс квітня 2020 року.



Про це повідомляє пресслужба УЕБ.

Стартові ціни знаходились у дуже вузькому діапазоні – від 4500 до 5000 грн. за тис. м. куб. з ПДВ. Так, ресурс лютого було запропоновано за ціною від 4500 грн., березня – від 4580, квітня – від 4673 грн., газу в ПСГ – від 4550 грн. Незважаючи на те, що стартові ціни були максимально привабливими для покупця, попит це не стимулювало і середньозважені ціни продажу сформувати не вдалося.

Таким чином, біржові котирування ресурсу лютого на УЕБ залишаються на рівні 4700 грн./тис. куб. м.

Імпорт природного газу за минулий тиждень становив близько 26,58 млн. куб. м. на добу, що майже в половину менше рівня внутрішнього видобутку – 56,18 млн. куб. м. Видобуток газу в Україні був відносно стабільним і складав 56 млн. куб. м./день. Впродовж звітного тижня спостерігалася тенденція до зростання поставок газу з Європи. Споживання складало 114,29 млн. куб. м./день. Відбір з ПСГ склав у середньому близько 31,53 млн. куб. м./ день. Станом на 5 лютого у ПСГ знаходиться 16,8 млрд. куб. м. природного газу, що на 6,8 млрд. м. куб. більше ніж за аналогічний показник минулого року.