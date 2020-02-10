Низку потенційних проблем Нафтогазу і Газпрому треба вирішувати — Вітренко

Обновлено: Февраль 10, 2020. Тэги: , ,

Низку потенційних проблем Нафтогазу і Газпрому треба вирішувати — Вітренко

У НАК «Нафтогаз України» наразі вивчають потенційні проблеми у відносинах з російським «Газпромом», зокрема, про неможливість експорту газу з РФ незалежними від Газпрому компаніями. Наразі в Нафтогазі вивчають можливість для вирішення зазначених проблем.

Про це у своєму Facebook написав виконавчий директор групи Нафтогаз Юрій Вітренко.

«Мушу сказати про найбільш нагальні потенційні проблеми у відносинах з Газпромом, які ми наразі вивчаємо — європейські компанії, які купують газ у Газпрому, не можуть перенести точки передачі газу за поточними контрактами на кордон Росія-Україна. Незалежні від Газпрому газовидобувні компанії не можуть експортувати газ з РФ. Незалежні від Газпрому компанії не можуть здійснювати транзит газу з Середньої Азії через територію РФ», — написав Вітренко.

За його словами, ще однією потенційною проблемою є виявлені обставини щодо ролі Газпрому в операціях з борговими зобов’язаннями Росукренерго, через які Нафтогаз зазнав значних збитків.

«Вирішення цих проблем дозволить нам отримати додаткові мільярдні доходи від транзиту, зниження ціни на газ в Україні на 25% відсотків навіть без прямих поставок з боку Газпрому і без політично мотивованої корупції, яка може бути з цим пов’язана, мільярди доларів компенсації за втрати від операцій з борговими зобов’язаннями Росукренерго», — зазначив Вітренко.

Також він додав, що наразі в Нафтогазі вивчають можливість для вирішення зазначених проблем.

«Серед них можна виділити таке: скарга в європейський антимонопольний орган щодо зловживання Газпромом своїм домінуючим становищем, міжнародний арбітраж в місті Цюріх за новим транзитним контрактом, міжнародний арбітраж у Стокгольмі за контрактом між Нафтогазом та Газпромом щодо переуступки боргових зобов’язань Росукренерго», — написав Вітренко.

Він зазначив, що спочатку ці питання спробують вирішити без судових процесів, обговоривши з Газпромом.

«Якщо ми не знайдемо спільної мови, будемо звертатися до політичного керівництва держави для досягнення домовленостей на міждержавному рівні», — додав Вітренко.

«Термінал» писав, у січні Нафтогаз отримав 578,4 млн доларів за транзит газу з Росії — за грудень, січень та лютий. Про це у себе в Facebook написав виконавчий директор групи «Нафтогаз» Юрій Вітренко. «У січні Нафтогаз отримав 239,5 млн дол за транзит у грудні, а також 175,1 млн дол передплати за січень та 163,8 млн за лютий. Всього: 578,4 млн дол», — написав Вітренко.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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