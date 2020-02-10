НПЗ Беларуси будут покупать нефть у российских компаний по мировым ценам

Нефтеперерабатывающие заводы РБ будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам.
Об этом сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
По его словам, Минску не нужны особые условия. Крутой отметил, что такую позицию озвучивал на переговорах в Сочи и президент Александр Лукашенко.
«Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам и не хуже», — цитирует его Sputnik Беларусь.
«Вице-премьер рассказал, что президент Владимир Путин согласился с этим подходом и пообещал, что Москва поможет Минску в работе с российскими добывающими компаниями.
«Чтобы поставки нефти на белорусские НПЗ были именно на таких условиях, о которых я сказал выше», — уточнил Крутой.
Ранее «Терминал» писал, Президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился, что российские компании настаивают на премиях к цене на нефть для республики, хотя западным потребителям продают без нее.