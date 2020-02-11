2020-02-11: Мировые цены на нефть в коррекции

Обновлено: Февраль 11, 2020. Тэги: , , , , , , , , , ,

2020-02-11: Мировые цены на нефть в коррекции

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле во вторник утром выросли в цене до 54,06 доллара за баррель.Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:05, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,48%.

При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 50,21 доллара за баррель, прибавив 1,29%.

Цены на нефть выросли более чем на 1% во вторник вслед за ралли фондовых рынков, но инвесторы по-прежнему тревожатся из-за вспышки коронавируса, жертвами которой в Китае стали более 1.000 человек, пишет «Investing.com».

Фьючерсы на нефть марки Brent (LCOc1) выросли на 1,46% до $54,01 к 08:31 МСК, фьючерсы на WTI (CLc1) — на 1,27% до $50,20 за баррель.

«Широкие позитивные настроения на азиатских рынках, похоже, поддержали цены на нефть», — сказала Маргарет Янг, аналитик рынка CMC Markets.

«Восстановление незначительное и может оказаться краткосрочным, так как спрос на энергоносители в Китае, вероятно, будет оставаться слабым в ближайшей перспективе из-за воздействия вируса. ОПЕК+ и Россия должны будут прийти к целостному плану сокращения производства, чтобы поддержать цены на нефть», — сказала Янг.

Китайские государственные нефтеперерабатывающие компании ранее сообщили, что сократят производство в объеме до 940.000 баррелей в сутки на фоне вспышки коронавируса.

Число случаев смерти от коронавируса на материковой части Китая достигло 1.016, сообщила Национальная комиссия по здравоохранению, а количество зараженных превысило 42.600.

Вирус также выявлен в двух десятках других стран, а глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредил в понедельник, что случаи за пределами Китая могут быть «искрой, которая может превратиться в более крупный пожар».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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