2020-02-11: В мелком опте отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и ДТ

11 февраля 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала немного меньше — на 0.1% (-2 коп/л) до 20.17 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.20% (-4 коп/л) до 21.03 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.50% (-10 коп/л) до 20.16 грн/л.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 20.17 -0.08 -1.93 -5.13 Бензин А-95 евро 21.03 -0.20 -1.97 -5.09 Дизельное топливо евро 20.16 -0.50 -2.64 -6.78

Для справки :

Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.

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