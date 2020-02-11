2020-02-11: В мелком опте отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и ДТ

11 февраля 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала немного меньше — на 0.1% (-2 коп/л) до 20.17 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.20% (-4 коп/л) до 21.03 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.50% (-10 коп/л) до 20.16 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|20.17
|-0.08
|-1.93
|-5.13
|Бензин А-95 евро
|21.03
|-0.20
|-1.97
|-5.09
|Дизельное топливо евро
|20.16
|-0.50
|-2.64
|-6.78
Для справки :
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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