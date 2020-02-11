Cім нафтобаз ПриватБанку пустять з аукціону

Державне підприємство «СЕТАМ» виставить на аукціон сім нафтобаз ПриватБанку зі знижкою від 7 до 90%.
Про це УНН повідомили у пресслужбі ДП.
«Акціонерне товариство державний банк «ПриватБанк» виставило на електронний аукціон OpenMarket (Державне підприємство «СЕТАМ») 7 нафтобаз із значною уцінкою — від 7% до 90%», — йдеться у повідомленні.
Вказано, що нафтобази знаходяться в Кіровоградській, Харківській, Житомирській, Сумській областях. Виробничі комплекси, які раніше коштували понад 16 млн грн, тепер можна придбати зі стартовою ціною 4,7 млн, а ціна на ті, які коштували понад 10 млн, зараз знизилась до 1 млн грн.
Аукціон проведуть 20 лютого 2020 року.