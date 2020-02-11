«Донбасенерго» заявило про збитковість роботи теплової генерації на фоні низьких цін на ринку е/е

Обновлено: Февраль 11, 2020. Тэги: , ,

«Донбасенерго» заявило про збитковість роботи теплової генерації на фоні низьких цін на ринку е/е

ПАТ «Донбасенерго» звернулося до міністра енергетики та захисту довкілля України О. Оржеля, голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг А. Геруса, голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг В. В. Тарасюка з вимогою втрутитися в ситуацію, що склалася на ринку електроенергії України.

Про це йдеться на сайті підприємства.

«У поточному місяці електроенергія, що виробляється на Слов’янській ТЕС – головному структурному підрозділі ПАТ «Донбасенерго» – продається за ціною 1148 грн/МВт*год, що покриває тільки паливну складову. Середня ціна електроенергії станції за 9–10 лютого взагалі становила 848 грн/МВт*год. За таких складових Слов’янська ТЕС не спроможна закуповувати вугілля та виконувати поточні ремонтні програми, що ставить під загрозу можливість підтримання в робочому стані маневреного обладнання для оперативного покриття сезонних піків в ОЕС України. Так, тільки за 9 днів лютого 2020 р. збиток роботи Слов’янської ТЕС становив 33 млн грн», — йдеться у повідомленні.

З огляду на вищезазначене, ПАТ «Донбасенерго» звертається до регулюючих органів з проханням вжити дієвих заходів для стабілізації ринку електричної енергії та розглянути доцільність внесення деяких змін до документів, що регламентують відносини суб’єктів на ринку.

ПАТ «Донбасенерго» об’єднує дві електростанції: Слов’янську та Старобешівську ТЕС (остання з 2014 р. розташована на не підконтрольній Україні території). З березня 2017 р. показники виробничої діяльності активів, розміщених на тимчасово окупованій території в Донецькій області, не включаються у звітність «Донбасенерго» через призупинення управління.

Установлена потужність Слов’янської ТЕС становить 880 МВт.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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