Коболєв запропонував два нововведення щодо постачання газу

Обновлено: Февраль 11, 2020. Тэги: , ,

Коболєв запропонував два нововведення щодо постачання газу

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв запропонував зробити два нововведення – дати право клієнтам змінювати постачальника газу, незалежно від наявності боргу та заборонити відключати населення від газопостачання.

Про це він сказав в ефірі одного з українських телеканалів.

“Ми пропонуємо зробити два нововведення. Перше — чи є борг, чи немає боргу — клієнт, якщо це категорія населення, має право змінити постачальника газу. Все. Крапка. Не треба сперечатися щодо цих коефіцієнтів, тому що ця суперечка ще буде тривати рік, два, три. І найголовніше — що газопостачальні компанії — вони зацікавлені цю суперечку довго підтримувати. Треба дозволити населенню вільно міняти (постачальника — ред.). Це перше нововведення. Друге нововведення — потрібно заборонити облгазам відключати населення протягом наступного року, незалежно від того, що відбувається з їх постачальником газу”, — сказав Коболєв.

Він додав, що дозволивши вільний перехід клієнтів можна отримати вільний конкурентний ринок газу.

“Тоді ціна для населення у лютому зменшиться ще більше. Тому що не тільки Нафтогаз буде пробувати конкурувати за населення, а це нам зараз важко вдається через ці обмеження, але й інші приватні компанії. І це створить реальний ринок, про який так довго всі говорили”, — зазначив Андрій Коболєв.

«Термінал» писав, ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг», що входить до групи Нафтогаз, планує до кінця лютого розпочати закупівлю природного газу через електронний майданчик Української енергетичної біржі (УЕБ) на умовах редукціону, тобто коли договірна ціна купівлі визначатиметься за результатами торгів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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