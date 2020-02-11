Коболєв запропонував два нововведення щодо постачання газу

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв запропонував зробити два нововведення – дати право клієнтам змінювати постачальника газу, незалежно від наявності боргу та заборонити відключати населення від газопостачання.

Про це він сказав в ефірі одного з українських телеканалів.

“Ми пропонуємо зробити два нововведення. Перше — чи є борг, чи немає боргу — клієнт, якщо це категорія населення, має право змінити постачальника газу. Все. Крапка. Не треба сперечатися щодо цих коефіцієнтів, тому що ця суперечка ще буде тривати рік, два, три. І найголовніше — що газопостачальні компанії — вони зацікавлені цю суперечку довго підтримувати. Треба дозволити населенню вільно міняти (постачальника — ред.). Це перше нововведення. Друге нововведення — потрібно заборонити облгазам відключати населення протягом наступного року, незалежно від того, що відбувається з їх постачальником газу”, — сказав Коболєв.

Він додав, що дозволивши вільний перехід клієнтів можна отримати вільний конкурентний ринок газу.

“Тоді ціна для населення у лютому зменшиться ще більше. Тому що не тільки Нафтогаз буде пробувати конкурувати за населення, а це нам зараз важко вдається через ці обмеження, але й інші приватні компанії. І це створить реальний ринок, про який так довго всі говорили”, — зазначив Андрій Коболєв.

«Термінал» писав, ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг», що входить до групи Нафтогаз, планує до кінця лютого розпочати закупівлю природного газу через електронний майданчик Української енергетичної біржі (УЕБ) на умовах редукціону, тобто коли договірна ціна купівлі визначатиметься за результатами торгів.

