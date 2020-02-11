У Вашингтоні відбудеться нарада МАГАТЕ

У 2021 році у Вашингтоні відбудеться нарада міністрів держав-учасниць МАГАТЕ, присвячена темі ядерної енергетики.

Про це заявивміністр енергетики США Ден Бруєтт на міжнародній конференції високого рівня «Фізична ядерна безпека: підтримання та активізація зусиль», яка проходить 10-14 лютого у штаб-квартирі МАГАТЕ, повідомив власний кореспондент Укрінформу.

«Для мене велика честь, що США були обрані в якості країни проведення зустрічі на рівні міністрів по ядерній енергетиці. Дякую МАГАТЕ за можливість очолити цей важливий міжнародний діалог. Ми будемо раді бачити у Вашингтоні, округ Колумбія, усіх членів МАГАТЕ на цій нараді високого рівня», — сказав Бруєтт.

Американський міністр додав, що 2021 рік»буде особливо цікавим з точки зору розвитку ядерної енергетики.

«На ринку будуть з’являтися нові моделі модульних та мікрореакторів. Ми вважаємо, що ці системи, які легко фінансуються, якісно змінять ситуацію у країнах, які прагнуть одночасно із розвиток чистої енергетики до економічного росту», — додав він.

Водночас Бруєтт вказав, що нові досягнення в ядерній сфері супроводжують великими викликами, включаючи загрозу ядерного тероризму.

«Ось чому ми повинні робити все можливе, щоб виявляти та запобігати діям зловмисників, які можуть загрожувати наших ядерним об’єктам та радіоактивним матеріалам. У рамках цих зусиль ми повинні наділити МАГАТЕ повноваженнями центрального координувального органу діяльності людства у сфері ядерної фізичної безпеки», — заявив міністр енергетики США.

«Термінал» писав, постійний представник Аргентини у Відні Рафаель Гроссі обраний гендиректором МАГАТЕ.