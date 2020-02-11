У Вашингтоні відбудеться нарада МАГАТЕ

Обновлено: Февраль 11, 2020. Тэги: ,

У Вашингтоні відбудеться нарада МАГАТЕ

У 2021 році у Вашингтоні відбудеться нарада міністрів держав-учасниць МАГАТЕ, присвячена темі ядерної енергетики.

Про це заявивміністр енергетики США Ден Бруєтт на міжнародній конференції високого рівня «Фізична ядерна безпека: підтримання та активізація зусиль», яка проходить 10-14 лютого у штаб-квартирі МАГАТЕ, повідомив власний кореспондент Укрінформу.

«Для мене велика честь, що США були обрані в якості країни проведення зустрічі на рівні міністрів по ядерній енергетиці. Дякую МАГАТЕ за можливість очолити цей важливий міжнародний діалог. Ми будемо раді бачити у Вашингтоні, округ Колумбія, усіх членів МАГАТЕ на цій нараді високого рівня», — сказав Бруєтт.

Американський міністр додав, що 2021 рік»буде особливо цікавим з точки зору розвитку ядерної енергетики.

«На ринку будуть з’являтися нові моделі модульних та мікрореакторів. Ми вважаємо, що ці системи, які легко фінансуються, якісно змінять ситуацію у країнах, які прагнуть одночасно із розвиток чистої енергетики до економічного росту», — додав він.

Водночас Бруєтт вказав, що нові досягнення в ядерній сфері супроводжують великими викликами, включаючи загрозу ядерного тероризму.

«Ось чому ми повинні робити все можливе, щоб виявляти та запобігати діям зловмисників, які можуть загрожувати наших ядерним об’єктам та радіоактивним матеріалам. У рамках цих зусиль ми повинні наділити МАГАТЕ повноваженнями центрального координувального органу діяльності людства у сфері ядерної фізичної безпеки», — заявив міністр енергетики США.

«Термінал» писав, постійний представник Аргентини у Відні Рафаель Гроссі обраний гендиректором МАГАТЕ.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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