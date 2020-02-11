Уряд перерахував 163 млн грн для погашення заборгованості гірникам

Обновлено: Февраль 11, 2020. Тэги: , ,

Уряд перерахував 163 млн грн для погашення заборгованості гірникам

Вугледобувним підприємствам спрямовано 163 млн грн для погашення заборгованості із заробітної плати та внесення обов’язкових платежів, пов’язаних з виплатою заробітної плати за грудень 2019 року відповідно до проведеної інвентаризації, у тому числі, по підприємствах: ДП «Шахта ім. М.С.Сургая», ДП «Ш/у «Південнодонбаське №1», ДП «Мирноградвугілля», ДП «Селидіввугілля», ДП «Торецьквугілля», ДП «Первомайськвугілля», ПАТ «Лисичанськвугілля», ДП «Львіввугілля», ДП «Волиньвугілля».

Про це повідомила пресслужба уряду.

У 2020 році відповідно до витягу з розпису асигнувань загального фонду Державного бюджету на 2020 рік, затвердженого Міністерством фінансів України 13.12.2019, за бюджетною програмою «Реструктуризація вугільної галузі» за КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» передбачено 1 962 746,1 тис. грн, які планується спрямувати на виплату заробітної плати та погашення заборгованості з неї.

Усі кошти для розрахунків із шахтарями будуть на казначейських рахунках найближчим часом.

Нагадаємо, що це не перший платіж у цьому році. 5 лютого Мінекоенерго вже перерахувало 163 млн грн на підприємства: ДП «Шахта ім. М.С. Сургая», ДП «Шахтоуправління», «Південнодонбаське No1», ДП «Мирноградвугілля», ДП «Селидіввугілля», ДП «Торецьквугілля», ДП «Первомайськвугілля», ПАТ «Лисичанськвугілля», ДП «Львіввугілля», ДП «Волиньвугілля».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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