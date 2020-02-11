Уряд перерахував 163 млн грн для погашення заборгованості гірникам

Вугледобувним підприємствам спрямовано 163 млн грн для погашення заборгованості із заробітної плати та внесення обов’язкових платежів, пов’язаних з виплатою заробітної плати за грудень 2019 року відповідно до проведеної інвентаризації, у тому числі, по підприємствах: ДП «Шахта ім. М.С.Сургая», ДП «Ш/у «Південнодонбаське №1», ДП «Мирноградвугілля», ДП «Селидіввугілля», ДП «Торецьквугілля», ДП «Первомайськвугілля», ПАТ «Лисичанськвугілля», ДП «Львіввугілля», ДП «Волиньвугілля».

Про це повідомила пресслужба уряду.

У 2020 році відповідно до витягу з розпису асигнувань загального фонду Державного бюджету на 2020 рік, затвердженого Міністерством фінансів України 13.12.2019, за бюджетною програмою «Реструктуризація вугільної галузі» за КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» передбачено 1 962 746,1 тис. грн, які планується спрямувати на виплату заробітної плати та погашення заборгованості з неї.

Усі кошти для розрахунків із шахтарями будуть на казначейських рахунках найближчим часом.

Нагадаємо, що це не перший платіж у цьому році. 5 лютого Мінекоенерго вже перерахувало 163 млн грн на підприємства: ДП «Шахта ім. М.С. Сургая», ДП «Шахтоуправління», «Південнодонбаське No1», ДП «Мирноградвугілля», ДП «Селидіввугілля», ДП «Торецьквугілля», ДП «Первомайськвугілля», ПАТ «Лисичанськвугілля», ДП «Львіввугілля», ДП «Волиньвугілля».